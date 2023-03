Deboche a universitária com 40+ gera revolta. Basta de etarismo!

Estudante 1: "Gente, quiz do dia: como 'desmatricula' um colega de sala?".

Estudante 2: "Mano, ela já tem 40 anos já. Era para estar aposentada".

Estudante 3: “Realmente”.

Estudante 1: "Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião".

Estudante 2: "Não sabe o que é Google".

Estudante 3: "Ela acha que Google é a professora".

Pobres jovens adultas, como podem em pleno ano de 2023 não entenderem a importância da inclusão e da igualdade entre pessoas de diferentes identidades? Vocês precisam se conscientizar de que a idade também está incluída na luta contra as discriminações identitárias, ao lado do gênero, da raça, da orientação sexual, da capacidade etc. A discriminação pela idade chama-se “ ETARISMO ”! É dever de cada um de nós, cidadãos, contribuir para o combate â violência contra as pessoas idosas e não aceitá-la como sendo normal!

Perceber a discussão sobre o idoso nas mídias tradicionais e sociais, nessa última semana, é uma das vitórias a serem celebradas. Termos como “etarismo”, “ageísmo”, “idatismo” e “velhofobia” entraram nas pautas das mídias tradicionais e constaram nos Trending Topics das mídias sociais devido a repercussão desse vídeo infame. Para os não familiarizados com esses termos, saibam que “etarismo” deriva de “etário”, e, como já foi dito, refere-se ao preconceito ou discriminação baseados na idade, atingindo qualquer faixa etária, dos mais jovens aos mais idosos. “Velhofobia” é um termo que descreve não só os preconceitos, estigmas e tabus associados ao envelhecimento, como também o pânico de envelhecer.





A violência contra a pessoa idosa pode assumir tanto a forma física quanto patrimonial, psíquica, restritiva de liberdade, financeira, entre outras. No Brasil, com quase um quinto da população brasileira composta por pessoas com 60 anos ou mais, entre janeiro e 3 de junho de 2022 houve 35.017 denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas em todo o País. A média é de 227 denúncias reportadas por dia. A violência contra pessoas com idade acima de 60 anos representa 22% de todas as 154.916 denúncias de violações registradas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (número total que engloba também as discriminações contra mulher, criança, adolescente, morador de rua, população LGBTQIA e pessoa portadora de deficiência).