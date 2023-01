Liberdade de expressão tem limitações e pode trazer consequências

A liberdade de expressão em todas as democracias tem limitações e pode trazer consequências (foto: Pixabay/Reprodução) O conceito de liberdade ganhou diversos significados e interpretações ao longo da história da humanidade. A liberdade de expressão é um direito fundamental do homem que garante a manifestação de opiniões, ideias e pensamentos sem retaliação ou censura por parte de governos, órgãos privados ou públicos, ou outros indivíduos.

A liberdade de expressão em todas as democracias tem limitações e pode trazer consequências. Em nome da liberdade de expressão, você não pode mentir para influenciar os outros, espalhar notícias falsas e depredar prédios públicos.

As cenas lamentáveis em Brasília, a disseminação de mentiras e as maluquices divulgadas em qualquer smartphone têm muito a ver com o pensamento errôneo segundo o qual a internet seria uma espécie de “terra sem lei”. Não custa relembrar que no ordenamento jurídico brasileiro existe uma série de normas estabelecendo direitos, deveres e mecanismos judiciais aplicáveis no âmbito das redes sociais, insertas no chamado Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), no Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), no Código Penal Brasileiro (Dec-Lei 2.848/40) e na própria Constituição Federal.

Não se responde ao ódio com mais ódio, a violência com mais violências, as notícias falsas com mais notícias falsas. As fakes news são projetadas para manipular suas emoções e induzi-lo a transmiti-las. Todos nós podemos fazer a nossa parte para parar a disseminação de desinformação e de discurso de ódio. As dicas a seguir podem ser úteis:

1- QUEM compartilhou isso? As pessoas muitas vezes compartilham sem verificar se é verdade. Só porque seu amigo compartilhou, não significa que seja verdade.

2- QUAL é a fonte? Rastrear a fonte original vai ajudá-lo a decidir se a informação é de confiança.

3- POR QUE você quer compartilhar isso? Se você está compartilhando para provocar uma reação nos outros, faça uma pausa e pense.

4- QUANDO e ONDE isso foi publicado? Você pode dizer quando e onde isto aconteceu? As informações podem ter sido alteradas. Certifique-se de que o que vê está atualizado.

O que compartilhamos no mundo virtual, pode ter consequências no mundo real. Não compartilhe boatos e escolha conteúdo de fontes confiáveis. Compartilhar desinformação e discurso de ódio é prejudicial, espalha-se facilmente, torna-se mais difícil para as pessoas entenderem o que está acontecendo, além de colocar vidas em risco.

Todos nós gostamos de compartilhar, mas aprenda como fazer isso com responsabilidade, seja encaminhando uma mensagem, retuitando uma história ou assistindo a um vídeo em seu feed. Confira a campanha #PledgetoPause #PenseAntesDeCompartilhar das Nações Unidas para saber mais da importância de se fazer uma pausa antes de compartilhar conteúdo.

Prometa fazer uma pausa e verificar os fatos antes de compartilhar. Espalhar Fakes News e discurso de ódio é passível de punição, pode dar cadeia. Você pode fazer a diferença.