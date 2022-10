Objetivo, meta e KPI para alcançarmos os sonhos que queremos realizar.

Por Francisco Iglesias





É comum termos em mente vários sonhos e desejos ao longo de nossa existência. Cursar uma universidade, ter filhos, evoluir na carreira, comprar uma casa, viajar para lugares extraordinários, empreender um negócio, entre outros. Seja na vida profissional ou na vida pessoal, ter os objetivos definidos nos ajuda a alcançar estes sonhos que queremos realizar.



Há um trecho na obra “Alice no País das Maravilhas” onde Alice está perdida e encontra o gato em cima de uma árvore. Ao vê-lo, surge o seguinte diálogo:



– O senhor pode me ajudar? Diz Alice.

– Claro. Responde o Gato.

– Para onde vai essa estrada?

– Para aonde você quer ir?

– Eu não sei. Estou perdida.

– Para quem não sabe para aonde vai, qualquer caminho serve.





Objetivo é o propósito de realizar algo, é onde se quer chegar. É ele que fornece a direção do que se deseja e deve fazer, e ser como guia para que o sonho seja finalmente realizado. Basicamente, trata-se da posição que se deseja ocupar no futuro, o sonho que se quer realizar e traduz os desafios a serem enfrentados em um determinado período.



Cada objetivo deve ser acompanhado de uma meta. A meta é uma expressão numérica que representa o estado futuro de desempenho desejado, em determinado período. São resultados quantificáveis de indicadores. Imagine que o seu objetivo seja perder 8 quilos,

em oito meses, para participar da maratona do Rio de Janeiro, até junho de 2023. A sua meta é perder 1 quilo por mês até junho de 2023.



Indicadores consistem em métricas que proporcionam a geração de informações e permitem a avaliação do desempenho em relação aos objetivos definidos. Os indicadores KPI – Key Performance Indicator) não são apenas expressões de modelos matemáticos, eles nos mostram onde podemos atuar para buscar o atendimento de uma meta definida.



Um exemplo simples para o entendimento de um KPI é o indicador de IMC, onde o cálculo: peso (quilos) ÷ altura² (metros). Nesse caso, não havendo como intervir na altura, cabe à pessoa estabelecer plano de ação para a alteração do peso, ao cumprir o objetivo de correr os 42Km da maratona do Rio, no domingo, 11/06/2023.

Os KPIs (Indicadores Chaves de Performance) são essenciais no contexto da gestão das empresas, pois servem para mensurar se uma ação ou atividade está gerando os resultados esperados em diferentes áreas. Sem eles, é praticamente impossível avaliar se

o desempenho está bom ou se é necessário tomar providências para melhorar os resultados de uma estratégia de marketing ou aumentar o lucro da empresa.



“Não se gerencia o que não se mede,

não se mede o que não se define,

não se define o que não se entende,

e não há sucesso no que não se gerencia”

(William Edwards Deming)



No entanto, muitas vezes faltam KPIs importantes nas corporações e em nossas vidas. Não me refiro ao conceito do KPI de Key Performance Indicator e sim algo que devemos levar para a vida.



KPI – Keep Peole Interest (mantenha as pessoas interessadas)

KPI – Keep Peole Interest (mantenha as pessoas informadas)

KPI – Keep Peole Involved (mantenha as pessoas envolvidas)

KPI – Keep Peole Inspired (mantenha as pessoas inspiradas)



Medir o desempenho desses KPIs de motivação é um dos maiores desafios quando traçamos o nosso plano de vida.