Eleições: diga não ao preconceito, diga não à discriminação etária!

(foto: Pexels/Reprodução) Um dos momentos de destaque durante a posse do presidente norte-americano Joe Biden, de 79 anos, em 20 de janeiro de 2021, foi quando a poetisa Amanda Gorman, de 22, declamou sua obra “The Hill We Climb” (“A Montanha que Escalamos”, em tradução literal), inspirada nos tumultos no Capitólio, sede do congresso estadunidense, encantando o mundo.



“Quando chega o dia, saímos da sombra,

Em chamas e sem medo

O novo amanhecer floresce à medida que o libertamos

Pois sempre haverá luz

Se formos corajosos o suficiente para ver isso

Se ao menos formos corajosos o suficiente para ser isso”



A população acima de 60 anos já ultrapassa 34 milhões de pessoas. A população acima de 50 anos ultrapassou a com menos de 30 anos, segundo o IBGE. Estamos às vésperas das eleições, e os eleitores acima de 60 anos, 18,6% do total, continuam ignorados. Com raras exceções, os principais temas que interessam a esse enorme eleitorado se mostram ausentes das pautas dos programas dos candidatos e dos seus partidos, provavelmente devido ao pensamento enraizado de que somos um jovem país de jovens.



Há coisas que não podemos escolher, tais como cor da pele, pais biológicos, sexo e etnia, por exemplo. Mas o voto, sim, devemos! Nas eleições, precisamos exigir dos nossos representantes, em primeiro lugar, o compromisso com a democracia, além de honestidade, otimismo, felicidade, perdão, respeito, gratidão e outros atributos dessa natureza os quais devem orientar as nossas escolhas. São pontos de atenção fundamentais para nossa qualidade de vida e para o envelhecimento. Ademais, escolher bem os nossos parlamentares é tão importante quanto a escolha dos chefes do Poder Executivo (Presidente e Governador). Os Poderes atuam conjuntamente e devem ser harmônicos entre si.



Diga não ao preconceito, diga não à discriminação etária! Todos nós envelhecemos, sem exceção.



“Embora tenhamos nossos olhos no futuro, a história está de olho em nós”.