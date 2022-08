Storytelling: uma técnica de contar histórias que pode abrir portas

Técnica que tem sido empregada em diversos seguimentos tais como estratégias de marketing, lançamentos de produtos, em entrevistas para emprego e na sua vida pessoal (foto: Pixabay)

“Para melhorar sua escrita, leia mais.

Para aprimorar seu pensamento, escreva mais.

Para aprimorar seu “storytelling”, pratique isso mais.

Para melhorar sua energia, descanse mais.

Para aprimorar sua compreensão, ensine mais.

Para melhorar suas relações, se dê mais.

Para melhorar sua felicidade, sorria mais.”





Se você é daqueles não familiarizados com novos termos, talvez desconheça o emprego da expressão “storytelling” nas dicas acima. Significa “narrativa”, em português, referindo-se a uma técnica que tem sido empregada em diversos seguimentos tais como estratégias de marketing, lançamentos de produtos, em entrevistas para emprego e na sua vida pessoal.





O storytelling é muito usado em ações de publicidade para atrair as pessoas com bons enredos. São vivências contadas de uma maneira que prenda as pessoas, gerando as mais variadas emoções. Instituições financeiras adotam, por exemplo, uma imagem humanizada de si próprio, se apresentando como um “amigo” do cliente.









Em processos de seleção de recursos humanos, na fase de entrevista, o storytelling costuma ser empregado com frequência. Pedem ao candidato que conte a sua história - sua experiência e visão do mundo -, numa narrativa que deve ser encadeada para prender a atenção do recrutador.





No passado, o ato de contar histórias não era por divertimento ou business, era por uma questão de sobrevivência. A narrativa oral era passada de geração para geração. Só a partir da invenção da imprensa por Gutemberg, no século XV, que a leitura e a circulação das ideias passaram a ter escala global.





Com o passar dos anos, todos nós temos boas histórias para contar para a família e amigos. O storytelling pessoal pode ser a melhor técnica para você transformar a maneira como contamos as nossas histórias (sem as partes chatas), para encantarmos os ouvintes e mantê-los interessados no assunto. Não é sobre o que aconteceu, mas sobre o que você fez e o que significou. É expressar a sua personalidade. Torna-se cada vez mais importante saber contextualizar suas experiências e tomar cuidado para não ser prolixo. Tem uns tutoriais incríveis no Youtube sobre o assunto, é só fazer uma busca no Google.





