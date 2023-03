Universitárias debocham de colega de 40 anos: 'Era para estar aposentada'

Leia: Procura por curso de psicologia nas faculdades explode no Brasil

Estudantes ironizaram colega por causa de sua idade (foto: Pixabay)

Circula, nas redes sociais, um vídeo em que três universitárias debocham de uma colega de faculdade por ela ter 40 anos de idade. O caso, ocorrido em uma instituição particular de Bauru (SP), veio à tona nessa sexta-feira (10/3)."Ela tem 40 anos, já. Era para estar aposentada", diz uma das estudantes, em meio a risadas. "Quarenta anos não pode mais fazer faculdade", completa outra. Em determinado momento da gravação, uma das alunas insinua que a colega "não sabe o que é Google".O vídeo foi postado originalmente nos stories da conta mantida por uma das envolvidas no Instagram. O caso revoltou usuários do Twitter, onde a gravação foi compartilhada por uma internauta.Segundo o portal "g1", uma das envolvidas disse que as três participantes do vídeo estão arrependidas da postura, classificada por ela como "brincadeira de mau gosto". Elas cursam Biomedicina. Nas redes sociais, a Unisagrado, faculdade onde as mulheres estudam, lamentou a postura, ainda que sem fazer referência direta ao caso."Não compactuamos com qualquer tipo de discriminação", lê-se em trecho de comunicado compartilhado pela instituição. "Acreditamos que todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso: autonomia. Isso tudo faz sentido para nós", completa a publicação.Também na web, uma sobrinha da mulher alvo das críticas lamentou a conduta das estudantes."Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade. Hoje, ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis. Estava muito feliz e animada para começar as aulas; aí, surgem três meninas que só vivem na própria bolha, gravando vídeo zombando pela minha tia ser a mais velha da turma", escreveu.