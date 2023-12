Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais rapidamente que a de qualquer outra faixa etária. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2050, a maioria dos brasileiros terá mais de 60 anos. O declínio da taxa de fecundidade associado à expansão da expectativa de vida são os dois principais fatores que explicam esse envelhecimento populacional.

Para envelhecer bem o essencial não é só aumentar a longevidade, é preciso que se viva bem! Este processo tem até uma denominação: envelhecimento ativo. O objetivo do termo, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), procura transmitir uma mensagem mais abrangente do que “envelhecimento saudável”. É fazer com que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida e está atrelado a quatro pilares essenciais para um bom envelhecimento: saúde (bem-estar biopsicossocial), participação (social – cidadania – cultural, espiritual), segurança/proteção e aprendizagem ao longo da vida (aprendizado formal ou informal).

SAÚDE

Desfrutar de estilos de vida saudáveis e cuidar da própria saúde são importantes em todos os estágios da vida para chegar lá com saúde. A prática de atividades físicas, a alimentação saudável, a abstinência do fumo e do álcool, e o uso adequado de medicamentos podem prevenir doenças e retardar o declínio funcional, aumentando o número de anos de vida e a qualidade de vida do indivíduo.

APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

O conhecimento é a chave não somente para a empregabilidade, mas também para favorecer o bem-estar. É essencial a promoção de aprendizagem também na fase adulta para o desenvolvimento de habilidades e crescimento pessoal. Isso nos ajuda a permanecer saudáveis, relevantes e engajados, tornando a sociedade mais inclusiva.

PARTICIPAÇÃO

Muito mais do que simplesmente ter um trabalho remunerado, o engajamento em causas sociais, cívicas, recreativas, culturais, intelectuais ou espirituais, dá significado para vida e promove um sentimento de realização, de propósito e de pertencimento. É bom saber que deixamos um legado, que fizemos diferença enquanto vivemos. Nunca é tarde demais para isso. Pode ser uma maneira de se construir maior resiliência para uma vida longeva.

SEGURANÇA / PROTEÇÃO

É fundamental para os idosos contar com proteção, segurança social, financeira e física, assegurados por direito. A sociedade deve defender a provisão de uma rede de segurança social voltada para os idosos pobres e sozinhos, bem como adotar medidas de seguridade social que forneçam uma fonte de renda estável e adequada durante a velhice. Sem segurança, não conseguimos desenvolver plenamente nosso potencial e nem envelhecer ativamente. Viver livre do medo de se passar necessidade é ter a certeza de uma vida digna. Esse é o objetivo de uma sociedade que promove a segurança social.



Não existe fórmula mágica para a longevidade, mas há muitas dicas que apontam caminhos para se obter muitos anos de vida saudável. Muito importante é viver o presente, estar aqui e agora, vivendo em plenitude. Quer viver muito e quer viver bem? Ame mais. No fim das contas, o que mais importa para uma vida boa é o quanto de amor que existe nela.