Quem nunca ouviu de alguém idoso da família uma história curiosa?

1152

(foto: blog green house)

A linguagem oral é uma das mais antigas formas de comunicação existentes. Podemos encontrar pessoas contando e repetindo histórias nas calçadas, nas praças, na casa dos parentes, assim como nos tempos antigos era comum as pessoas se reunirem ao redor do fogo para contar histórias.





Quem nunca ouviu de alguém da família uma história engraçada ou curiosa passada de geração para geração? Quando o mais velho se vai, lembramos as suas histórias, e essas memórias inesquecíveis é que tornam a sua família única. Ao relatar suas experiências de vida, o sujeito faz mais do que reviver histórias, ele reconstrói, repensa com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado.





Dar voz e registrar o que as pessoas idosas têm a nos dizer requer um planejamento inicial, não basta pensar apenas na gravação.



Confira um checklist para criar um registro interessante dessas vivências:





• Passo um: escolha histórias pelas quais você seja apaixonado. Casos antigos de casa, da escola, do trabalho ou de outros lugares fazem parte de uma determinada época, guardam as lembranças que podem contar muito sobre a personalidade dos seus donos, além de ser um ótimo entretenimento.

• Passo dois: pense na estrutura do roteiro, se será uma conversa, uma entrevista ou um monólogo, por exemplo. Escreva o roteiro e ensaie.

• Passo três: microfone, câmera e software de edição de áudio e imagens são os equipamentos necessários. Certifique-se de ter uma boa qualidade de áudio e iluminação adequada.

• Passo quatro: use o software de edição para ajustar o volume, remover silêncios, melhorar as imagens e adicionar música e efeitos sonoros.





Ao procurar conhecer a história de vida da pessoa idosa, oferecemos a oportunidade para a pessoa produzir sentidos, identificar-se, posicionar-se e relacionar-se dentro do seu ambiente. Ou seja, ao se ocupar do passado, repensar suas experiências, o idoso reconstrói sua identidade e beneficia todos aqueles que estão a seu lado, estabelecendo um sentido de continuidade cultural entre as gerações.