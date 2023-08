Barbie, 64, auxiliando mulheres a alcançarem seus sonhos e objetivos

1152

O sucesso do filme Barbie, cuja classificação etária está acima dos 12 anos, é inquestionável. Mesmo que as pessoas não sejam obrigadas a assisti-lo, o filme detém uma das 10 maiores bilheterias da história do cinema, estando prestes a cruzar a receita de US$ 1.5 bilhão no mundo.



O filme da Barbie defende que as mulheres podem alcançar seus sonhos e objetivos, independentemente dos padrões tradicionais de submissão aos homens. Na Barbielândia, as mulheres podem fazer qualquer coisa: se tornarem-se presidentes, ganharem prêmios literários e promoverem festas fabulosas.



Em seus 64 anos, a marca já esteve envolvida em uma série de discussões e polêmicas, sempre tentando representar o universo feminino, lançando bonecas como a Barbie cadeirante, a grávida, a avó, a muçulmana, a plus-size e até a Amy Winehouse, para dar alguns exemplos. Bom que seja assim.

Que a diversidade de gênero seja respeitada de fato, assim como a diversidade etária.