Princípio de Pareto: a técnica para produzir mais com menos energia

Alice, o gato e a falta de foco (foto: divulgação)

O Princípio de Pareto, criado pelo economista italiano Vilfredo Pareto em 1906, de maneira resumida, prega o seguinte: aproximadamente, em muitos eventos, 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Essa reflexão surgiu a partir da observação que 20% das ervilheiras de seu jardim continham 80% das ervilhas saudáveis. Na época, ele também visualizou que 20% da população italiana detinha 80% da riqueza do país. Pareto percebeu em todas as suas contas e observações que a proporção 80/20 era encontrada em inúmeras situações.





Seu conceito se aplica tanto à vida pessoal quanto aos negócios; a diferença está no planejamento que você deseja e o percurso para alcançar seus objetivos.

Nos negócios, especialistas costumam se expressar em dados como cerca de 20% do esforço dedicado ao trabalho são responsáveis por 80% do desempenho, 20% dos produtos ou serviços que uma empresa comercializa retornam 80% do faturamento, e 20% dos colaboradores garantem 80% dos resultados. Sendo assim, identifique os 20%, dedique a eles o tempo necessário com a atenção devida e isso resultará 80% do que deseja.





Um exemplo para o uso do Princípio do Pareto nos negócios seria: imagine que você trabalha em uma empresa de operadora de telefonia celular. Você analisa as 100 reclamações mais recentes que foram enviadas para o SAC e percebe que a maioria se refere a cobrança indevida de roaming internacional. Em seguida, a equipe calcula a quantidade de reembolso devidos e descobre que 80% dos reembolsos se referem a viagens para os Estados Unidos. A empresa quer evitar esses reembolsos pelo uso do roaming internacional nos Estados Unidos, e por isso torna este problema uma prioridade para encontrar soluções. A equipe aciona a área de TI responsável pela tarifação do roaming, que altera o sistema de tarifação e soluciona o problema.

O Princípio de Pareto pode incluir atividades relacionadas ao trabalho, lazer ou estudos.





Não é preciso grandes mudanças para utilizar o Princípio de Pareto no decorrer do seu dia, caso esteja perdido em meio de tantas tarefas e responsabilidade. O mais importante é identificar o objetivo, as demais atividades irão fluir automaticamente. Para exemplificar, pense no trecho da obra “Alice no País das Maravilhas” em que Alice está perdida e encontra o Gato em cima de uma árvore. Ao vê-lo, surge o seguinte diálogo:





- O senhor pode me ajudar? Diz Alice.

- Claro. Responde o Gato.

- Para aonde vai essa estrada?

- Para onde você quer ir?

- Eu não sei. Estou perdida.

- Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.

Definido o objetivo, comece com coisas bem simples, até que você compreenda bem como localizar os 20% para alcançar os 80%. Algumas dicas para aprimorar a produtividade e aumentar suas chances de sucesso são:

- Identifique as atividades mais importantes, ou seja, aquelas que importam mesmo, para alcançar seus objetivos. É assim que você será capaz de identificar seus 20%.

Se algumas das causas de problemas que você tenta resolver podem ser reunidas em categorias semelhantes, use esta oportunidade para agrupá-las. Esta ação ajuda a decidir se uma solução pode resolver diversos problemas.





- Atribua um valor a cada um destes problemas com base no impacto no seu objetivo. O valor pode ser uma escala entre 1 e 10 que indique a sua importância.

Desenvolva um plano para se concentrar nos 20% dos problemas principais que impactam no objetivo definido. Com base nos valores que você atribuiu a cada problema, calcule quais são os 20% mais importantes. Após identificar o problema principal, desenvolva um plano para criar a solução que pode gerar 80% dos resultados.





- Seja realista e não se esqueça de valorizar as pequenas vitórias ao longo do caminho.