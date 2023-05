As 05 dicas que o ajudarão a estimular novas experiências culturais

Se você não é muito chegado à leitura, opte por livros cujo gênero o agrade como um suspense ou uma biografia. (foto: Licenças Creative Commons) Especialistas da American Society for Nutrition recomendam que as crianças provem o mesmo alimento entre 8 e 12 vezes para que o paladar se habitue e perca a aversão pelo alimento.



Nascemos com o paladar apurado para alimentos doces e gordurosos, são fáceis de gostar e viciam. Para os demais sabores como o azedo, o amargo ou o salgado é necessário aprender a acostumá-lo, tal qual consumir a cultura.



O ensino fundamental nos ensina que "a cultura brasileira é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui” (Portal Brasil Escola).

92,5% não costumam ir à exposição de arte

91,2% não vão a espetáculos de dança

88,6% não frequentam o teatro

80,6% não vão a shows

70,1% não leem livro

A principal razão para o não consumo de bens culturais foi a falta de hábito. É fácil fazer uma criança gostar de brigadeiro e batatas fritas, o difícil é fazer com que ela coma frutas, legumes e verduras. Na alimentação o segredo para aprender a comer de tudo e mudar os hábitos alimentares, é não desistir e aceitar novos alimentos, o mesmo ocorre na cultura. Isso pode ser difícil se, por exemplo, você nunca tiver conseguido chegar ao fim de um livro. Não se Preocupe!



As 05 dicas a seguir o ajudarão a estimular novas experiências culturais, além do que você consome já hoje:

01 – Persistir, não desistir



Para se conseguir gostar de arte visual, pode ser preciso persistir pelo menos 10 a 12 vezes, para que a mente se habitue e percam a aversão por aquela exposição artística não indicada para iniciantes. Mesmo que essa experiência tenha sido péssima, não precisa excluir todas as exposições de arte exibidas na cidade, persista.



02 - Variar as receitas

Assim como na cozinha é importante mudar o sabor, as combinações dos temperos e os acompanhamentos dos pratos, isso também deve ocorrer na cultura para se obter mais chances de acertar e agradar. Se você já assistiu espetáculos de dança clássica e não gostou, experimente espetáculos contemporâneos como o grupo O Corpo ou da companhia da Débora Cocker, você vai se surpreender.



03- Iniciar com pequenas quantidades



Segundo os especialistas, experimentar novos alimentos ou tentar gostar de algo que se tem aversão, deve-se começar em pequenas quantidades, isso também serve para o Teatro. Não é por ser um Global ou ter um figurino requintado que o espetáculo não possa ser chato. Uma peça teatral pode ser interativa, provocar reflexão, despertar a curiosidade, trazer temas importantes para discussão. Na média, a duração de uma peça é de 45 a 60 minutos, algo bem suportável para experimentar.



04- Misturar elementos de que se gosta



Misturar um alimento ruim com outro bom é uma ótima dica para aprender um novo sabor. Por exemplo, se a pessoa não gosta da dramaturgia clássica de Aristóteles, experimente um musical. A mistura entre teatro, dança e música pode lhe agradar. Se a pessoa gosta de uma cervejinha, não deixe de escutar um Chet Baker num Jazz Club.



05- Leia mais



Se é difícil gostar de saladas, não se esqueça que é saudável aprender a gostar de alimentos com sabores menos intensos. Recomenda-se evitar excessos de refrigerantes, fast food e doces, evite exageros com as mídias sociais, televisão ou streamings também. Se você não é muito chegado à leitura, opte por livros cujo gênero o agrade como um suspense ou uma biografia. Pesquise sobre os melhores livros do gênero escolhido e tente dar uma chance para essas histórias, você pode acabar gostando.





Além de nos divertir, a cultura está relacionada à geração de conhecimento, a socialização e ao exercício do pensamento. Diversifique e consuma mais cultura!



RIP Rita Lee (1947 – eterna): “Meu sonho é ser imortal, meu amor”



Coisas da Vida





Quando a Lua apareceu

Ninguém sonhava mais do que eu

Já era tarde

Mas a noite é uma criança distraída





Depois que eu envelhecer

Ninguém precisa mais me dizer

Como é estranho ser humano

Nessas horas de partida



É o fim da picada

Depois da estrada, começa uma grande avenida

No fim da avenida

Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída



Qual é a moral?

Qual vai ser o final

Dessa história?

Eu não tenho nada pra dizer



Por isso eu digo

Eu não tenho muito o que perder

Por isso jogo

Eu não tenho hora pra morrer





Por isso sonho





Ah, são coisas da vida

E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica

Ah, são coisas da vida

E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica



Ah, são coisas da vida

E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica

Ah, são coisas da vida

E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica