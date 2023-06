Junho Violeta: mês para conscientizar sobre a violência contra o idoso

Desde 2006, o 5 de junho é o dia dedicado à conscientização da violência contra a pessoa idosa pela Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos 15,7% da população idosa está passando por algum tipo de violência. Isso quer dizer que uma em cada seis pessoas com 60 anos ou mais sofre violência em todo mundo.





De acordo com a Pnad (pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 16 de junho, o percentual de idosos subiu de 11,3% em 2012 para 15,1% em 2022. A pesquisa revela que as mulheres são as que mais vivem essa longevidade, eram 78,8 homens para cada 100 mulheres vivas no ano de 2022. Na análise por domicílios, de um total de 74,1 milhões de domicílios no país, 15,9% (ou 11,8 milhões) tinha apenas um morador. Entre as unidades da federação, os destaques são o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, nesses estados, o percentual de domicílios com apenas um morador representa 19,6% e 19,5% do total de lares, respectivamente, provavelmente devido a esses estados serem os estados com maior proporção de idosos.