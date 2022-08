Os prazeres da solidão e a diferença entre estar e ser só

A solidão tem um importante papel no envelhecimento bem-sucedido, pois ela pode se apresentar como força motriz para o necessário conhecimento que devemos ter de nós mesmos (foto: PxHere) O ser humano é um ser social e conviver com outras pessoas é fundamental para o nosso desenvolvimento e bem estar, mas não são poucos os pacientes que chegam ao consultório se queixando da solidão, principalmente no contexto da pandemia. Os filhos já estão criados, os amigos estão ocupados em seus afazeres e não há com quem dividir um café da tarde ou um almoço não festivo. O Instituto Iptos realizou uma pesquisa na qual constatou que 50% dos entrevistados diziam sofrer com a solidão. Mas será que a solidão é sempre algo tão ruim, que deve ser evitado a qualquer custo?





Em tempos de modernidade líquida parece absurdo escrever um texto enaltecendo a solidão, mas é exatamente isto que pretendemos fazer em nossa reflexão de hoje. Estar só não deve ser confundido com ser só: o sujeito só pode ser uma pessoa em desamparo, sem dúvida, mas pode também ser simplesmente alguém que aprendeu que sua companhia não precisa ser partilhada com qualquer pessoa e nem em qualquer circunstância. Aprendeu que sua própria companhia pode ser melhor que muitas vozes ecoando em suas costas e que ser amigo de si mesmo pode ser tão benéfico para a saúde mental quanto estar ao lado de um amigo fiel.





12:29 - 11/07/2022 As várias formas de violência contra o idoso A solidão pode ser restauradora e significar um descanso da tumultuada vida social, um tempo necessário para estar sem máscaras e completamente nu em nossas almas. Mas não nos enganemos, pois, ficar só, quando não se tem preparo para isto, pode significar um tormento, do qual queremos nos livrar o mais rápido possível. Às vezes, o medo de nós mesmos faz com que aceitemos que os barulhos da sociedade comandem nossas vidas, deixando de lado as porções mais especiais e essenciais que nossa maturidade pode oferecer.









Leia também: O idoso que mora só: o outro lado Muitos relacionam solidão à carência e à falta, no entanto, há uma profunda relação entre a nossa capacidade de reflexão e percepção de nós mesmos e a solidão humana. A solidão tem um importante papel no envelhecimento bem-sucedido , pois ela pode se apresentar como força motriz para o necessário conhecimento que devemos ter de nós mesmos. É exatamente na completa solidão que o sujeito consegue ouvir sua voz interior e, assim, ter uma relação mais saudável consigo mesmo.







Um dos benefícios que a solidão pode trazer para as pessoas maduras é a possibilidade de um autêntico descanso: do corpo e da mente. Vivemos em um mundo plugado, conectado e rápido, no entanto, com o envelhecimento, tal rapidez e a excessiva conexão podem significar uma desconexão conosco. Então, para nos reconectar, nada melhor que aproveitar os tempos de solidão descansando verdadeiramente.





É também na solidão que podemos alcançar mais autoconhecimento. Quando as vozes sociais ao nosso lado se calam abre-se em nossa mente a possibilidade de abertura para uma profunda conexão conosco. Sem vestes sociais e desnudos, a solidão nos reconecta com nosso ser essencial. Assim, ao sermos invadidos pelo silêncio que a solidão convida, somos levados a um estado mental cooperativo e aberto, capaz de nos proporcionar deliciosas horas de alegria ao nosso próprio lado, desfrutando da nossa.





Criatividade e solidão andam lado a lado. Se queremos continuar a ser criativos, devemos ter mais tempo de solidão. A imaginação não consegue se desenvolver de modo adequado com mil vozes ecoando à sua volta. Na medida que conseguimos estabelecer uma conexão real conosco, na solidão, somos invadidos por mil ideias e, como sabemos, projetos grandiosos começaram através de uma ideia.





Então da próxima vez que pensarmos que estamos sozinhos em alguma circunstância, ao invés de nos frustrarmos ou entristecermos, que tal aproveitar a oportunidade para voltarmos nossos olhos para nós mesmos e nos deleitar com os benefícios que a solidão pode nos trazer?