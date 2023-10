Jan Luiz Leonardi destaca que para organizar a intervenção, a DBT utiliza uma hierarquia clínica construída por meio da tradução das queixas do paciente em comportamentos-alvo, que são categorizados em diferentes estágios: "Assim, comportamentos que colocam a vida em risco, tais como ações suicidas e automutilação, estão no topo da hierarquia. Comportamentos que interferem na terapia, como faltar na sessão e não implementar as habilidades ao longo da semana, são os próximos da lista. E assim a hierarquia segue, sempre com base nos objetivos de vida do paciente. Uma vez que os comportamentos-alvo foram selecionados e hierarquizados nos diferentes estágios, o paciente registra sua frequência e intensidade em um cartão diário, que é examinado no início de cada sessão de terapia individual".