Recentemente encontrei um canal no Youtube de um jovem canadense, @Sprouht, que entrevista diversas pessoas pelas ruas, objetivando “explorar o que realmente significa viver uma vida gratificante e inspirá-lo a viver de forma mais significativa”.

Suas entrevistas começaram quando ele tinha 23 anos, devido à sua curiosidade em saber quando ele começaria a sentir a idade, e saber se seus melhores anos ficaram para trás ou se seus melhores anos ainda estariam pela frente.





Enquanto Sprouht fazia suas pesquisas para o seu canal, ele se deparou com alguns estudos apontando que o pico de satisfação com a vida que teremos acontece aos 23 anos, o que significa que a idade em que ele estava na época é aparentemente a que seremos mais felizes. Esses estudos lhe causaram certa ironia, pois muitos jovens de 23 anos de seu relacionamento trabalhavam em empregos que não gostavam, e que sofriam ataques de pânico por não terem certeza de seus futuros. Com isso, fazendo-nos pensar se temos uma noção melhor de clareza quanto a quem somos e o que queremos da vida quando formos mais velhos. Sendo assim, ele começou a gravar perguntas com pessoas de todas as idades, de vários lugares do mundo, sobre quais foram seus maiores erros, lições e vícios de vida.





Com mais de 5 milhões de visualizações, um dos vídeos mais acessados de seu canal é ele perguntando a diversos idosos aposentados na faixa dos 60, 70, 80 e 90 anos, nas cidades de Montreal (Canadá) e Nova York (Estados Unidos), quais foram seus maiores erros e arrependimentos, como é a idade deles, que conselhos dariam a alguém mais jovem e muito mais.





Entre as várias entrevistas, uma das minhas favoritas é de uma senhora, que, grosso modo, explica que o que se coloca para dentro da alma também deve ser observado para se ter longevidade e chegar a uma idade avançada com sabedoria. Abaixo a transcrição da entrevista:

Sprouht: Quantos anos você tem?

Entrevistada: Sou velha. Tenho 60.

S: Qual o seu segredo para estar tão bem aos 60 anos?

E: Cuide do seu estômago. E de seu intestino. O que você põe para dentro é o que você verá do lado de fora mais tarde, gerações mais novas não pensam nisso, mas os estragos que fizemos nos 20 anos, iremos ver após nossos 35.

S: Ok. Então, cuidar com o que comemos é muito importante.

E: Sim! E também o que nós lemos... o que se passa na sua cabeça, o que você pensa... é o que determina o desenrolar da sua vida.

S: Uau... me fale mais sobre isso. Por que é tão importante cuidar com o que se passa na nossa cabeça?

E: Porque o que nós lemos, por quem / pelo que nos apaixonamos... será onde estará o foco do nosso cérebro. Se nós focarmos em coisas ruins, violência ou amizades ruins ou amor não correspondido... vai nos levar para baixo. E isso vai fazer você envelhecer muito rápido.





Para conhecer mais o canal do Sprouht, e visualizar as suas entrevistas, basta acessar este link. As entrevistas são em inglês.

Caso não domine a língua de Shakespeare, acesse o canal do Youtube. Acima e à direita, clique no ícone com a forma de uma engrenagem (configurações). Clique em “Legendas” e ative a opção “Tradução automática”. Na sequência escolha “Português”.





Esse canal do Youtube é uma grande ferramenta, oferece insights e experiências para aprender mais sobre viver o seu "melhor". Vale a pena explorá-lo.