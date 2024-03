Os concursos pelo título de “Miss”, utilizados para se referir a concursos de beleza, têm uma longa trajetória. A história de miss remonta ao século XIX, quando surgiram os primeiros concursos de beleza nos Estados Unidos. Com o passar dos anos, os concursos de “Miss” se tornaram populares e se espalharam em todo o mundo, ganhando diferentes formatos e critérios de avaliação.

Se antes, o concurso era focado apenas na beleza física das candidatas, o Miss evoluiu e teve de se adaptar aos conceitos de diversidade, empoderamento feminino e desobjetivação para não morrer. Os concursos de beleza sobreviveram, os mais importantes chegam a ser transmitidos para mais de 190 países, e se tornaram mais inclusivos, abrindo espaço para mulheres de diferentes idades, etnias e corpos. “A miss do século XXI não é uma modelo, é uma comunicadora, quase uma diplomata do seu país”, declara a capixaba Mai Mamede, coroada Miss Brasil 2022.

A organização do concurso mais famoso e disputado, Miss Universo, criado em 1952, anunciou o fim da restrição de idade do concurso a partir de 2024. “Todas as mulheres adultas do mundo serão elegíveis para concorrer ao Miss Universo”, declarou a Organização Miss Universo. Até então, para concorrer ao título era necessário ter menos de 29 anos.

No Brasil, se multiplicam os concursos para coroar a miss e o mister da terceira idade. Segundo os especialistas em gerontologia, a promoção desses concursos incentiva os idosos a se cuidarem física e mentalmente, e proporcionam momentos de alegria, autoestima, a confiança e conexão social. “Isto é parte da inclusão social, conseguir fazer com que as pessoas saiam de suas casas”, disse Nilton da Silva Guedes, diretor do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia.

Apesar das críticas, concursos de beleza para idosos têm grandes impactos ao romper o estereótipo de que a beleza está relacionada à juventude. Esses concursos demostram que a beleza não têm idade e que a vitalidade e a elegância podem ser encontradas em todas as fases da vida.