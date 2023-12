O envelhecimento do organismo como um todo se relaciona com o fato das células somáticas, as responsáveis pela formação de tecidos e órgãos, do corpo começarem a morrer e não serem substituídas por novas, como acontece na juventude. Quando um ser vivo envelhece, ele experimenta várias alterações fisiológicas e morfológicas produzidas com o passar do tempo, por isso a importância de se comunicar regularmente com o seu médico. À medida que as necessidades de saúde mudam, você e seu médico podem adaptar seus cuidados para ajudá-lo a viver seguro e bem. Para se preparar melhor, aqui estão 10 conversas importantes para ter com seu médico em sua próxima consulta, segundo a The Scan Foundation:

1. Agende uma visita anual de Check-up com seu médico e inclua o exame para a detecção de possíveis alterações de memória.

2. Mantenha uma lista de todos os medicamentos que você toma, incluindo medicamentos isentos de prescrição (por exemplo, aspirina, soníferos) e vitaminas ou suplementos, e atualize-a regularmente. Partilhe uma cópia desta lista com o seu médico em cada consulta. Traga seus frascos de medicação para sua consulta, se possível. Se o seu médico quiser prescrever algo novo, pergunte sobre potenciais efeitos colaterais, incluindo interações com outros medicamentos, alimentos e atividades. O seu farmacêutico de confiança pode auxiliar em suas perguntas.

3. Relate suas atividades diárias. Informe o seu médico se precisar de ajuda para tarefas importantes, como entrar e sair da cama, preparar refeições, tomar banho ou fazer compras. Se você precisar de ajuda com uma ou mais dessas atividades, isso pode estar relacionado a alterações em sua saúde. Seu médico pode encaminhá-lo para uma pessoa experiente que irá conectá-lo a suportes e serviços.

4. Discuta formas de prevenção de quedas. As quedas são a principal causa de lesões em idosos. Os três grandes fatores de risco para uma queda são: problemas com a medicação; problemas com alterações físicas, incluindo visão e equilíbrio; e coisas que você pode tropeçar em sua casa. Converse com seu médico para ver se seus medicamentos colocam você em maior risco de queda. Agende exames regulares de visão e equilíbrio. Se você tiver empecilhos no caminho em sua casa (por exemplo, tapetes), remova-os antes que ocorra uma queda.

5. Discuta seu apetite e alimentação. Se você achar que seu apetite ou peso aumentaram ou diminuíram significativamente, informe o seu médico e pergunte sobre maneiras de se certificar de que você está recebendo a nutrição adequada para sua saúde. As necessidades alimentares e o apetite podem mudar com a idade, mas também pode significar que você pode ter outras condições de saúde, como diabetes, que afetarão sua saúde no futuro.

6. Discuta sua capacidade de concentração e como você está se sentindo. Todos temos "momentos de esquecimento". Mas se esquecer as coisas se tornou mais comum, informe o seu médico o mais rápido possível. Pode haver uma razão subjacente relacionada à saúde ou à medicação. Além disso, todos experimentam mudanças de humor, incluindo tristeza. No entanto, se você se sentir mais ansioso ou chateado do que o normal, achar difícil se concentrar ou tiver problemas para dormir por mais de duas semanas, não se esqueça de informar seu médico.

7. Discuta possíveis cuidados especializados para as condições de saúde em curso. Se você tem uma condição de saúde contínua que está afetando sua vida diária (por exemplo, artrite), converse com seu médico sobre um especialista ou serviços especializados que podem ajudar. Se você decidir que este é o caminho certo, certifique-se de que o especialista mantenha seu médico regular informado sobre mudanças em seus medicamentos ou tratamento, e atualize as listas que você mantém.

8. Se você se encontrar no hospital inesperadamente, certifique-se de que a equipe de atendimento hospitalar mantenha seu médico de confiança informado sobre seus cuidados e planos para voltar para casa. Ao planejar deixar o hospital, faça as seguintes perguntas:

• Vou precisar de algum acompanhamento? Se sim, o que é, com quem e com que frequência?

• Meu regime de medicação mudará quando eu sair? Se sim, como?

• Existem sinais de alerta que devo observar ao voltar para casa e o que devo fazer se eles ocorrerem?

9. Discuta suas preferências e escolhas de cuidados de saúde. Informe o seu médico sobre as suas preferências de cuidados para criar o melhor plano para a sua saúde e bem-estar, se não puder tomar decisões em seu próprio nome. Considere fortemente o preenchimento de documentação que designe outra pessoa para tomar decisões de cuidados de saúde em seu nome, se você se tornar incapaz, e uma diretiva antecipada (ou seja, testamento vital) descrevendo seus desejos de cuidado se você não puder comunicar essas decisões. Certifique-se de que o seu médico e a pessoa designada tenham cópias do documento.

10. Descubra os serviços em sua comunidade que podem ajudar. A maioria das comunidades tem serviços para ajudar as pessoas a gerenciar as condições de saúde e obter o apoio de que precisam. Seu médico pode saber sobre aulas ou programas comunitários que ajudam pessoas com condições de saúde específicas, como controle de diabetes ou grupos de apoio ao câncer. Seu médico também pode ter uma equipe bem-informada sobre a gama de serviços em sua comunidade, portanto, mantenha seu médico ciente de suas necessidades à medida que elas mudam para viver bem.

O processo de envelhecimento é para todos. Todos, sem exceção.