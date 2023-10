Misses da maturidade

1207

Concurso 'A mais bela idosa' em São Paulo (foto: Governo de SP/Divulgação)









O concurso de beleza mais icônico do mundo da beleza fez as manchetes globais ao anunciar uma mudança histórica nesse mês de setembro. O Miss Universo encerrou uma restrição de idade que vigorava desde sua criação, em 1952. Anteriormente, as concorrentes eram limitadas a mulheres com idade entre 18 e 28 anos. Porém, com as novas regras, qualquer mulher adulta, de qualquer idade, pode se candidatar ao cobiçado título de Miss Universo. A decisão de eliminar a restrição de idade vai além dos concursos de beleza e provoca uma profunda reflexão sobre os padrões estabelecidos e a maneira como avaliamos a atratividade feminina em nossa vida diária.





A imposição de limites etários no Miss Universo refletia a persistente mentalidade do etarismo , um preconceito enraizado que categoriza e discrimina as pessoas com base em sua idade. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que juventude é sinônimo de beleza, vitalidade e relevância social, uma crença que tem sido passada de geração em geração, moldando nossos valores e expectativas.



Sandy e Lucas Lima: como definir um amor que deu certo? No entanto, ao adotarmos uma perspectiva filosófica sobre beleza, percebemos que ela transcende a idade biológica. A verdadeira beleza está profundamente ligada à confiança, carisma, estilo e, acima de tudo, à maneira como alguém envelhece com graça e dignidade. A beleza é um conceito fluido e multifacetado, que não deve ser restringido por categorias etárias.





Essa mudança no concurso não se limita ao mundo dos concursos de beleza; ela desafia a maneira como a sociedade percebe e valoriza as pessoas em diferentes estágios de suas vidas. O etarismo, em essência, é semelhante a outras formas de discriminação , como o sexismo e o racismo, pois se baseia em julgamentos superficiais que ignoram a riqueza interior das pessoas.

A filosofia nos ensina que o valor de uma pessoa não pode ser reduzido a um simples número, como a idade. Cada indivíduo é complexo, único e intrinsecamente valioso, independentemente de sua idade cronológica. A existência de jovens preguiçosos e idosos cheios de vitalidade ilustra que as características individuais superam as generalizações baseadas na idade.







Veja: Cláudia Raia e o sexo na maturidade Ao eliminar a restrição de idade, o Miss Universo não apenas redefine os padrões de beleza, mas também nos desafia a questionar e desconstruir os estereótipos que moldaram nossa sociedade por tanto tempo. É um lembrete eloquente de que a idade é apenas um número e não deve ser usado como o único critério para avaliar a capacidade, o valor ou a beleza de alguém.

À medida que a sociedade avança em direção a uma mentalidade mais inclusiva, podemos vislumbrar um futuro em que a diversidade etária seja celebrada em todas as suas formas. O Miss Universo, ao abraçar essa nova era de inclusão, nos lembra que a beleza está nos olhos de quem vê e que não existe uma definição única e universal de beleza.



Essa mudança representa não apenas uma revolução nos concursos de beleza, mas também uma evolução em nossa percepção coletiva de beleza e valor humano. Ela ecoa além das passarelas e brilhos da coroa, sussurrando uma mensagem poderosa a todos nós: a verdadeira beleza não conhece limites etários. Enquanto aplaudimos essa mudança no concurso, devemos lembrar que não é apenas uma coroa que está sendo ajustada, mas também o espelho com o qual enxergamos a diversidade da vida.