Sandy e Lucas Lima: como definir um amor que deu certo?

Como definir um amor que deu certo? Essa foi a pergunta que muitos se fizeram ao observar as recentes separações de famosos, como foi caso de Sandy e Lucas Lima . A separação do casal levou as redes sociais a se encherem de teorias sobre o que é um amor que realmente dá certo. Será que um casal que compartilhou um relacionamento de 24 anos não pode ser considerado um amor bem-sucedido ? A resposta a esta pergunta complexa está ligada às diferentes fases e formas do amor ao longo da vida.

O amor é um sentimento poderoso que pode ser vivenciado de várias maneiras, e suas nuances são exploradas por Aristóteles em suas três formas principais: Eros, Philia e Ágape. Cada uma dessas formas desempenha um papel único em nossa busca pelo significado do amor e na definição de um amor que deu certo.





Philia, por outro lado, é o amor da amizade, é uma forma mais calma e madura de amor. É o amor que se desenvolve ao longo do tempo, fortalecido pela convivência, pela cumplicidade e pela compreensão mútua. É o tipo de amor que muitos casais idosos compartilham, construindo alicerces sólidos de amizade e apoio mútuo.







Já Ágape é o amor altruísta, é aquele que se estende além do círculo íntimo e abraça a sociedade. É o amor que se preocupa com o bem-estar de todos, independentemente do grau de proximidade. É um amor exigente, que pede que nos preocupemos com os outros sem esperar recompensa. É um amor que se manifesta em ações de bondade e cuidado pelos outros.

No amor entre casais, muitas vezes experimentamos o amor-paixão no início da relação, caracterizado pela intensidade, desejo desenfreado e projeção do outro com o um ser quase perfeito. No entanto, com o tempo, esse amor pode evoluir para o amor-amizade, onde a presença do outro se torna mais importante do a sua ausência, e a cumplicidade e a compreensão se fortalecem.









Os casais longevos que verdadeiramente se tornam amigos ao longo dos anos são exemplos de como o amor pode evoluir e se transformar. Eles aprenderam a lidar com as mudanças que o amor inevitavelmente sofre com o tempo e se adaptaram a elas. A paixão inicial deu lugar uma cumplicidade tranquila, uma conexão profunda e uma alegria compartilhada.

Definir um amor que deu certo não é apenas olhar para o início ardente, mas também reconhecer a beleza de um amor que amadureceu e se transformou em algo duradouro e significativo. Mesmo que essas pessoas decidam, em algum momento, seguir caminhos separados. O casamento pode terminar, mas o amor que deu certo continuará sempre a existir.

Um amor que deu certo é aquele que evolui com o tempo, que enfrentou desafios e cresceu em maturidade, tornando-se uma fonte constante de alegria e apoio mútuo, esteja o casal junto ou não. É um amor que transcende o compartilhamento de uma casa e se enraíza na profundidade da amizade e da compreensão mútua.





O amor que deu certo não depende de que o casal esteja unido ou separado, ele é um somatório de situações vivenciadas que foram transformadas em respeito, em carinho e em uma amizade que nunca deixará de existir. É entender que, independentemente dos caminhos que a vida nos leva, o amor verdadeiro sempre deixa sua marca, como uma lembrança preciosa que nunca vai se apagar.









Sandy e Lucas Lima compartilharam 24 anos de suas vidas, construíram uma família e enfrentaram vários desafios juntos . Essa jornada, que certamente foi repleta de altos e baixos, é uma prova que o amor deu certo em muitos aspectos. A cumplicidade que compartilharam ao longo dos anos, a criação do filho e as memórias que construíram ao longo do caminho são testemunhos de amor que floresceu e prosperou.



Os relacionamentos amorosos podem seguir diferentes direções, e o término de um casamento não apaga as experiências e sentimentos compartilhados ao longo do tempo. As razões que levam ao fim da convivência podem ser inúmeras, mas isso não diminui a validade do amor que foi vivido. O sucesso de uma relação não pode ser determinado apenas pela sua duração.

O amor que deu certo é aquele que nos ensina, nos transforma e nos deixa com lembranças preciosas. É um amor que perdura, independentemente das circunstâncias, e que continua a influenciar positivamente nossas vidas, mesmo que a convivência tenha terminado. É uma lembrança valiosa de que o amor, em todas as suas manifestações, é uma força poderosa que transcende o tempo e o espaço, independentemente de onde cada um esteja.