677

Xororó, Pedro Bial, Lucas Lima e Sandy conversam no programa especial sobre a trajetória da cantora Bob Paulino/Globo



Sandy celebra seus 40 anos de vida e ganha especial nesta quarta-feira (6/9), no programa “Som Brasil”, exibido após “Todas as flores”, na Globo. A atração terá entrevistas inéditas conduzidas por Pedro Bial. A conversa vai da infância, detalhando como a cantora vê o fato de ter crescido em meio a tanta fama, aos impactos da carreira em sua vida.





Sandy fala sobre adolescência, família, casamento e maternidade. O bate-papo terá participação de Lucas Lima e Xororó, marido e pai dela, respectivamente. Sandy também apresenta alguns de seus sucessos , convidando Agnes Nunes e Amaro Freitas para acompanhá-la.

“Hoje, preciso que as coisas sejam mais equivalentes; preciso equacionar as duas coisas”, diz. “Me alimento lá fora para estar inteira no palco." Ao avaliar seus 40 anos de vida, ela comenta: “Sinto que esta é uma idade poderosa, sei muito bem quem eu sou.”

Entre os temas abordados, está o fim da dupla com o irmão, Júnior. “Lá atrás, a gente achava que ia cantar juntos para sempre, mas houve a necessidade dos dois de viver caminhos individuais, porque já tínhamos experimentado tudo o que poderíamos juntos”, explica.







O especial resgata encontros internacionais, entre eles, com Coldplay, na apresentação em São Paulo, e a vez em que Sandy, ainda criança, participou da coreografia em linguagem de sinais no show de Michael Jackson. A única recordação que a cantora tinha do momento era uma foto.