Sandy surpreende ao lado da funkeira Ludmilla e do jazzista Amaro Freitas

O cantor gaúcho Vitor Kley e Sandy nos bastidores das gravações do projeto ''Nós voz eles 2'' (foto: Brunno Rangel/divulgação)

Quando Sandy e Wanessa Camargo anunciaram, no final de julho, parceria para a segunda edição do projeto "Nós voz eles", da irmã de Júnior, muita gente se surpreendeu com a dupla. Afinal de contas, Sandy e Wanessa eram tratadas como "rivais". Mas não é bem assim.







''Estava com muita saudade, muita vontade de voltar para o palco, mas esperei o momento mais seguro. Muita gente voltou antes. Tudo bem, mas eu ainda não me sentia pronta para isso. Fiz do jeito que achei legal para mim e para as pessoas'' Sandy, cantora e compositora



Show no Expominas em outubro

O primeiro show do “número 2” será realizado em São Paulo, nesta quinta-feira (18/8). A turnê chega a Belo Horizonte em 28 de outubro, no Expominas. Ingressos já estão à venda e custam de R$ 380 a R$ 550.





Nestes tempos de redes sociais, foi difícil segurar os spoilers Sandy brinca que, agora, pode seguir Ludmilla, a Rainha da Favela, no Instagram.





A maioria das canções leva a assinatura da cantora e do marido, Lucas Lima. Todas seguiram o processo chamado “camping de composição”, muito comum nos Estados Unidos, que agora se espalha pelo Brasil. Participaram, além dela e de Lucas, os compositores Bibi, Bárbara Dias, Mike Túlio e Guto Oliveira, que formam a dupla OutroEu.





“De cada vez”, gravada com Agnes Nunes e composta pelo guitarrista Edu Tedeschi, foi a música que Sandy mostrou para uma amiga antes de ela falecer.





“Toda vez que canto 'De cada vez', me emociono muito. Estava passando pelo processo de me despedir dela aos poucos. Foi bem difícil. Às vezes, as coisas boas e as coisas ruins vêm com a mesma intensidade. A gente fica confusa, sem entender o que a vida reserva pra gente. Mas temos de saber transformar essas experiências em impulso para as coisas boas”, comenta.

CONFIRA: Sandy e Wanessa ironizam 'rivalidade':

Aposta em novas experiências

Sandy conta que a escolha dos artistas convidados se pautou pela busca de diversidade, como prova a presença do jazzista Amaro Freitas neste novo trabalho. Sem perder a identidade, ela busca experimentar novos ritmos e estilos.





“O 'Nós voz eles' é isso, mostrar o processo. A gente sempre vê o produto pronto, um disco, um show, um DVD, os projetos audiovisuais. As pessoas que não são do meio não imaginam como é o processo de produção. A ideia é mostrar o clima dos bastidores, a interação, como é estar com o colega gravando e cantando. O processo todo de fazer os arranjos, de pensar cada notinha, cada firulinha, cada instrumento”, descreve.





Os dois primeiros episódios da websérie, assim como as canções com Wanessa e Agnes, já estão disponíveis nas plataformas de streaming e no canal de Sandy no YouTube. Os demais serão disponibilizados a partir da próxima quinta-feira (25/8).

COVID preocupa Sandy

A retomada dos shows é momento especial para Sandy . “Estava com muita saudade, muita vontade de voltar para o palco, mas esperei o momento mais seguro. Muita gente voltou antes. Tudo bem, mas eu ainda não me sentia pronta para isso. Fiz do jeito que achei legal para mim e para as pessoas. É uma coisa pessoal, me senti pronta agora”, explica.





Apesar da flexibilização dos protocolos sanitários e da dispensa do uso de máscaras, a cantora afirma que o novo coronavírus está circulando. A COVID pode ser mais leve para algumas pessoas, mas perigosa para outras.





“Fico com um pouco de medo, mas quando pisei no palco na pré-estreia em Jaguariúna (SP), chorei de emoção por fazer um show com o meu público, aquele que canta todas as minhas músicas. Ffiquei muito muito feliz. “Que tudo flua bem a partir de agora”, conclui.





O primeiro episódio traz o cantor Vitor Kley e a participação especial de Junior Lima. “Nós voz eles 2” é a continuação do projeto de 2018, que contou com Anavitória, Iza, Maria Gadú, Melim, Xororó, pai de Sandy e Júnior, e Lucas Lima, marido dela.