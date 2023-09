677

Igara, que toca piano desde os 3 anos, formou-se no Conservatório Estadual Lobo de Mesquita, em Diamantina Daniela Paoliello/divulgação

A pianista diamantinense Igara abre a série de shows dos vencedores do 22º Prêmio BDMG Instrumental, nesta quarta-feira (6/9), às 20h, no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil. Acompanhada de Paulo Santos, ex-integrante do Uakti, ela apresentará repertório autoral.

“Em breve, vou lançar EP com quatro músicas minhas”, anuncia a pianista. Esta noite, entrarão no repertório criações dela e do Uakti, além de criações femininas.

O público ouvirá “Brincando com Theo” (de Léa Freire), “Seiva” (Luísa Mitre), “Stop over at Djibout” (Anouar Brahem) e “Aluá” (Marco Antônio Guimarães), além de “Pirita”, “Brutal delicadeza”, “O piano, os cavalos e o mar” e “Prisma d'água”, compostas pela própria Igara.

“Pretendo gravar um disco de canções, mas ainda sem previsão de lançamento”, adianta a pianista. “Enquanto isso, continuo com meus shows. O próximo será no dia 16 de setembro, na Praça Floriano Peixoto, no projeto BH Instrumental.” Em 19 deste mês, Igara fará show em São Paulo, no Sesc Consolação – parte da premiação do BDMG Instrumental.

Igara começou a tocar piano aos 3 anos, em Diamantina. Formou-se no Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita, dedicando-se ao piano erudito. Em 2021, participou do programa Jovem Instrumentista e teve aulas com Rafael Martini.

Camila Rocha estudou contrabaixo na Universidade Federal de Minas Gerais, em BH Daniela Paoliello/divulgação

Camila Rocha em outubro



Os vencedores do BDMG Instrumental se apresentarão no Teatro 1 do CCBB-BH até dezembro, sempre às quartas-feiras. O próximo show, em 4 de outubro, será da contrabaixista Camila Rocha, acompanhada da flautista e clarinetista carioca Aline Gonçalves.

“Vou tocar as músicas que apresentei no BDMG Instrumental. São três composições e um arranjo para 'Velhos de coroa', do mineiro Sérgio Pererê”, diz Camila. Também estará no repertório a releitura de “A tratar”, de Tânia Maria.

“Minha convidada especial será a flautista, clarinetista e compositora Aline Gonçalves, que virá do Rio de Janeiro especialmente para participar do show”, comenta.

Camila Rocha será acompanhada por Paulo Fróis (bateria), Lucas de Melo (guitarra), Luadson Constâncio (piano) e Tamires Cunha (clarineta). Ela acabou de gravar um EP, em fase de pós-produção, cujo lançamento está previsto para novembro.

“O EP terá quatro faixas: três minhas e o arranjo da canção do Sérgio Pererê, que decidi gravar. Porém, vou substituir a clarineta pela voz, pois gosto muito da sonoridade da música instrumental com voz. Costumo escrever arranjos para voz como se ela fosse um instrumento melódico. Quem canta comigo no EP é a cantora Maíra Manga”, informa.

Em 17 de outubro, Camila se apresentará no Sesc Consolação, em São Paulo. Bacharel em música popular com habilitação em contrabaixo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ela venceu o concurso Jovem Instrumentista, promovido pelo BDMG Cultural, em 2014. Em 2018, foi premiada na oitava edição do BDMG Instrumental.

Trompete e violão



Também venceu a edição deste ano do prêmio instrumental o trompetista Juventino Dias, que faz show em 8 de novembro, no CCBB-BH, ao lado do percussionista Gabi Guedes. Ccompositor e arte-educador, Dias iniciou seus estudos aos 10 anos, na Associação Musical Cajuruense, na cidade de Carmo do Cajuru (MG). Bacharel em trompete pela Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), Dias foi premiado no BDMG Instrumental em 2009.

Em 6 de dezembro, será vez da violonista uberlandense Ana Clara Guerra, que convidou a pianista Luísa Mitre para tocar com ela no CCBB-BH. Também compositora, Ana tem graduação em música e mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFB). Em 2020, ela venceu o concurso Jovem Instrumentista BDMG.

22º PRÊMIO BDMG INSTRUMENTAL

Nesta quarta-feira (6/9), às 20h, show de Igara e Paulo Santos. Teatro 1 do CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Entrada franca. Ingressos no site (bb.com.br/cultura) e na bilheteria. Informações: (31) 3431-9400.

PRÓXIMOS SHOWS



» 4/10

Camila Rocha (contrabaixo)

Convidada: Aline Gonçalves

» 8/11

Juventino Dias (trompete)

Convidado: Gabi Guedes

» 6/12

Ana Clara Guerra (violão)

Convidada: Luísa Mitre