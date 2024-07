Um vídeo que mostra ambientalistas pintando dois aviões com tinta laranja em uma pista do aeroporto de Stansted, na Inglaterra, tem sido compartilhado nas redes sociais com a afirmação errônea de que um deles é o jato particular da cantora norte-americana Taylor Swift. As publicações, visualizadas mais de 2 mil vezes desde 20 de junho, exibem, no entanto, duas aeronaves cujas características não coincidem com as do avião de Swift. Além disso, a polícia do condado de Essex informou à AFP que os ativistas não vandalizaram a aeronave em que a artista viaja.

"Um grupo de ecoterroristas vandalizou o avião da cantora Taylor Swift com o objetivo de exigir um tratado de emergência para acabar com os combustíveis fósseis até 2030", diz a legenda de publicações noFacebook, noInstagram, noTelegrame noX.

A alegação também circula em espanhol, inglês, tailandês e indonésio.

A sequência de imagens mostra duas pessoas vestindo camisetas com a frase em inglês"Just Stop Oil"(Pare o Petróleo, em tradução livre para o português), invadindo uma área para aeronaves particulares, antes de pintar dois aviões com tinta laranja.

A gravação viral começou a circular enquanto Swift viajava pela Europa a propósito de sua turnê mundial"The Eras Tour". Entre 21 e 23 de junho, a artista realizou três shows em Londres.

A cantora tem sido criticada pela poluição causada por seus voos em aeronaves privadas.

Protesto em um aeroporto

Uma pesquisa no Google pelos termos"avião", "Just Stop Oil" e "Taylor Swift" exibiu um vídeo compartilhado pela organização ambiental Just Stop Oil no X em 20 de junho de 2024. "Just Stop Oil pinta jatos privados horas depois do pouso de Taylor Swift", diz a legenda da publicação. Também é mencionado que o incidente ocorreu no aeroporto londrino de Stansted.

Um dia antes, ativistas do grupo pintaram com tinta laranja os monólitos do famoso sítio pré-histórico de Stonehenge, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco e localizado no sudoeste da Inglaterra.

O avião de Swift não foi afetado

Embora os ativistas tenham afirmado que o avião de Taylor Swift havia pousado em Stansted algumas horas antes, a polícia de Sussex informou à AFP que o jato da artista norte-americana não foi afetado pelas ações, porque não estava no local quando as aeronaves foram pintadas.

A AFP entrou em contato com o aeroporto e com a assessoria de imprensa de Swift, mas não obteve retorno até a publicação deste artigo.

A AFP tambéminformouque as duas manifestantes, Jennifer Kowalski, de 28 anos, e Cole Macdonald, de 22, foram detidas.

Aeronaves diferentes

No vídeo viral é possível identificar o código de um dos aviões:N1875A. Segundo informações da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), a aeronave pertence a um banco norte-americano, não a Swift.

Não foi possível identificar o código do outro avião. No entanto, os dois jatos exibidos no vídeo não são semelhantes ao modelo do avião da cantora.

O avião da norte-americana (umFalcon 7X, segundo a FAA) possui um terceiro motor a jato na parte traseira. Essa característica não é vista em nenhum dos dois aviões do vídeo do Just Stop Oil.

Referências

Vídeo publicado pela organização Just Stop Oil

Avião com código N1875A

Falcon 7X, aeronave de Swift