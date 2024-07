Marcos Mion deve apresentar nova temporada do BBB, diz jornalista

Conforme reportado pelo colunista do ‘A Tarde é Sua’, Alessandro Lo-Bianco, a apresentadora Eliana está prestes a assumir um papel de destaque na grade dominical da Globo.

Apesar dos rumores de que poderia esperar dois anos por seu próprio programa devido à programação já definida, a cúpula da emissora está planejando antecipar seus planos.













Sob a aprovação de Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, há planos para 2026 que envolvem o fim do ‘Caldeirão do Mion’ e a substituição por um programa exclusivo para Eliana. Segundo Lo-Bianco, Mion seria realocado para o comando do Big Brother Brasil, inicialmente prometido a ele após sua contratação, mas adiado devido a termos contratuais com a Record.