Eliana, 50, é a nova contratada da Globo e vai comandar três atrações no novo emprego. As datas de estreia da apresentadora foram oficializadas no último domingo (30), no Fantástico.

CONFIRA





Saia Justa (GNT): ela estreia no dia 7 de agosto, ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil.





Vem Que Tem: o programa "em clima de Black Friday" começa em 28 de novembro.





The Masked Singer: Eliana vai apresentar um especial de fim de ano do reality no final de 2024. Em 2024, ela apresenta a quinta temporada do programa.





Contratação na Globo





Na quinta-feira (27), Eliana anunciou a sua contratação pela Globo, conforme adiantado pelo colunista do UOL Lucas Pasin. Eliana mostrou o crachá da Globo. Ela postou um vídeo simulando a saída de casa para trabalhar e dizendo: "Tchau, crianças!".





Na legenda, ela falou em sonhos. Eliana citou a música de fim de ano da emissora: "Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou".