"Acho que esse meu jeitão simples de ser é o que me levou tão longe", confessou a apresentadora

Eliana, 51, se emocionou ao falar no programa Fantástico da sua contratação pela Globo. A entrevista com a apresentadora vai ao ar no domingo (30/6).

No programa dominical, a apresentadora não esconde a emoção com o contrato na emissora. "Gente, eu não posso fingir costume. Estou feliz pra caramba!", disse ela aos risos.





"Transição profissional aos 50 anos, que coisa bonita. É lindo de ver (...). Acho que esse meu jeitão simples de ser é o que me levou tão longe", afirmou.





A apresentadora também falou da sua nova fase nos projetos profissionais. Ela contou que apresentará duas versões bem diferentes dela mesma nessa nova etapa. "Sendo eu mesma, mas em papéis bem distintos. Um para conversar, outro para divertir... Sejam bem-vindos, as portas vão estar abertas para vocês".





CONTRATAÇÃO NA GLOBO





Nesta quinta-feira (27/6), Eliana anunciou a sua contratação pela Globo. Eliana mostrou o crachá da nova emissora. Ela postou um vídeo simulando a saída de casa para trabalhar e dizendo: "Tchau, crianças!".





Na legenda, ela falou em sonhos. Eliana citou a música de fim de ano da emissora: "Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou".





Após o anúncio da contratação, Celso Portiolli imitou o vídeo em que Eliana anunciou a chegada na Globo. Ele apareceu descendo as escadas de casa, pegando a chave do carro e o crachá do SBT. Após Portiolli, Mara Maravilha também reproduziu o vídeo de anúncio da apresentadora.





Amiga de Eliana, Xuxa comemorou a contratação da apresentadora na Globo. Xuxa afirmou estar segura de que a amiga vai brilhar muito na nova empresa. "A Li é uma vencedora. Está pronta para o que der e vier. Tenho certeza de que tudo o que ela venha a fazer, ela vai dar o seu melhor", declarou ela, em mensagem enviada ao portal Gshow.