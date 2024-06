Céline Dion, 56, mostrou no documentário "Eu sou: Celine Dion" que mantém mais de 10 mil pares de sapatos em um armazém.





A cantora exibiu o seu lado acumulador em imagens do documentário que detalha a sua vida. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, na cidade que mora, ela tem um armazém para guardar vestidos, figurinos de shows, brinquedos dos filhos da infância e os 10 mil pares de sapato.





Ela afirmou que não há problema sobre a numeração dos sapatos. "Quando uma garota ama um sapato, sempre dá um jeito de servir. Já usei sapatos em que os dedos ficavam espremidos porque não tinham o meu tamanho", disse ela.





"Quando ia a uma loja e gostava dos sapatos, me perguntavam: 'Qual o seu número, madame?'. Eu dizia: 'Não, você não está entendendo. Qual tamanho você tem?'. Eu que faço o sapato servir. De 35 a 40, não importa, eu uso. Amo sapatos", disse Céline Dion.





A artista ainda se comparou com Liberace, pianista e cantor norte-americano conhecido pelo estilo espalhafatoso. "É um depósito. Pode parecer um exagero, mas quando vou lá, vejo minha vida e amo cada coisinha", afirmou.





No documentário, ela ainda relata as dificuldades que enfrenta com a Síndrome da Pessoa Rígida (SPR). No final de 2022, Céline foi diagnosticada com a doença rara e precisou abandonar os palcos, assim como a carreira profissional.