Eliana foi a celebridade brasileira mais comentada na internet, nesta quinta-feira (28), após ser contratada como apresentadora na TV Globo. Detalhes de contratações, como o salário do artista, sempre aguçam a curiosidade do público. Com a ex-SBT não foi diferente.





Após meses de “namoro”, Eliana e a emissora carioca finalmente fecharam um contrato. Após uma tensa negociação, segundo o site Observatório da TV, o acordo foi fechado em R$ 450 mil por mês. Esse valor pode subir para R$ 3 milhões de acordo com ações publicitárias que a loira faça.





Detalhe, apesar de estar na maior emissora do Brasil, a apresentadora aceitou receber menos do que o SBT pagava, cerca de R$ 900 mil mensais.

Eliana segura crachá da Globo, nova casa da apresentadora Reprodução/Redes sociais



O contrato de Eliana e Globo é válido até dezembro de 2027. Em um primeiro momento, ela vai comandar o Saia Justa, do GNT, e o The Masked Singer Brasil, na televisão aberta. A ideia, é que Eliana tenha um programa dominical para chamar de seu no ano que vem.

Leia: filho de Faustão segue passos do pai e comandará noite de domingo na Band





A primeira atração que Eliana vai participar é o Fantástico, já no próximo domingo (30). A loira conversou sobre os futuros projetos na emissora com a repórter Renata Capucci.

Eliana se prepara para entrevista com Renata Capucci, para o Fantástico Reprodução/Instagram







Veja: música de Zé Felipe é derrubada do Spotify e Virginia reclama

Eliana também já tem uma participação fechada no Domingão com Huck. A loira vai estar no júri artístico na final da Dança dos Famosos, ao lado de Ana Maria Braga. Outras atrações como Altas Horas e o Mais Você também estão na fila para receber a nova contratada da casa.