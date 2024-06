A cantora Ariana Grande causou polêmica durante a participação do “Podcrushed”, podcast comandado pelo ator Penn Badgley. A diva pop revelou que gostaria de conhecer o serial killer Jeffrey Dahmer (1960-1994). A declaração chegou até uma das vítimas do assassino, que manifestou repúdio contra a cantora.

Ariana Grande said she would have loved to have dinner with Jeffrey Dahmer.



