Homem se fantasia do serial killer Jeffrey Dahmer em Manaus e é criticado

Um empresário se fantasiou do serial killer Jeffrey Dahmer para uma festa de Halloween em Manaus, nessa sexta-feira (7/10), e se tornou alvo de críticas nas redes sociais. Jeffrey Lionel Dahmer, assassino cuja aparência virou fantasia na ocasião, é um estadunidense conhecido como "o canibal de Milwaukee", que matou 17 pessoas entre 1978 e 1991.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o rapaz usando roupas semelhantes às que aparecem em Dahmer no primeiro episódio da série. Para compor a fantasia, ele também usou sangue falso e um pó em alusão ao que o serial killer usava para dopar as vítimas.

“Imagina ver que as pessoas acharam a história tão legal a ponto de usar uma fantasia”, criticou uma internauta no Twitter. “Um desrespeito com as famílias e vítimas”, comentou outro usuário.

meu deus PAREM de fazer edits do jeffrey dahmer como se ele fosse só um personagem de filme e entendam de uma vez por todas que ele MATOU e COMEU 17 HOMENS, alem de GUARDAR os esqueletos deles. PAREM de romantizar e achar ele e suas atitudes lindas, parem de idolatrar ele porra — alan (@tommostylrs) October 8, 2022

É uma falta de respeito enorme para com as vítimas dos familiares, se fantasiar de Jeffrey Dahmer no Halloween. Eu só consigo sentir nojo de quem faz isso — baby boy is cry (@absintowithcum) October 9, 2022

A gay que se fantasiou de Jeffrey Dahmer tem que entender que ele não é um personagem fictício como Jason ou Freddy Krueger, ele existiu de fato. E sem contar a falta empatia com a memória das 17 vítimas que inclusive faziam parte da comunidade lgbtqia+ — Barbie da Pistola 13 (@andesouza_) October 8, 2022

Como não passa pela cabeça de alguém que vão problematizar uma fantasia de Jeffrey Dahmer, um serial killer que matava predominantemente homens gays e racializados? Eu acho que passa, sim. É questão de querer polemizar pra ter visibilidade — Chris | Diversidade Nerd (@chrisgonzatti) October 9, 2022

Cara, nenhum tipo de "piada" ou fantasia com jeffrey dahmer são engraçadas. É tão repugnante qto se fantasiar de goleiro Bruno. Ele não é um personagem fictício, muito menos as vítimas dele. Babaca demais quem acha ok homenagear um assassino — matheus 1%uFE0F%u20E33%uFE0F%u20E3 (@lemao14) October 10, 2022

'Foi com pureza'

O namorado do empresário afirmou nas redes sociais que a escolha da fantasia “foi com muita pureza” e “a mais barata” já que o homem só precisou do óculos. O fisioterapeuta reforçou que eles assistiram a série e que “não queriam “menosprezar as vítimas do serial killer”.

Dentre os crimes de Dahmer, ele também foi acusado de canibalismo e estupro. Após três anos preso, o assassino foi morto por Christopher Scarver em 1994, na penitenciária.





