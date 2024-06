Ariana Grande quer lançar versão 'deluxe' de 'Eternal Sunshine'

A estrela pop Ariana Grande revelou que pretende lançar uma versão deluxe de seu mais recente álbum Eternal Sunshine.



A hitmaker de 7 Rings revelou nesta segunda-feira (17) durante uma entrevista ao podcast Podcrushed que ela já está em estúdio escrevendo novas músicas desde que lançou o seu sétimo álbum de estúdio em março deste ano. Agora, ela considera lançar novas músicas como uma versão deluxe.



“Tenho escrito um pouco recentemente, tenho vivido no estúdio”, disse Ariana Grande ao co-apresentador Penn Badgley, que, por sua vez, sugeriu à ela o lançamento de uma versão deluxe de Eternal Sunshine.



Ariana respondeu: "Acho que vou. É engraçado porque eu realmente pensei que era apenas um trabalho muito conciso, é isso que é, e acho que para sempre na minha cabeça esse é Eternal Sunshine, aquele álbum. Há algumas ideias novas que poderiam ser incluídas. Então fui para o estúdio no dia seguinte ao Met (Gala) e fiquei uns 10 dias e estava literalmente morando lá."



A cantora, que se apresentou no Met Gala em maio, na cidade de Nova York (EUA), lançou Eternal Sunshine em 8 de março e seguiu dois dias depois com uma edição digital deluxe surpresa chamada Slightly Deluxe, que contou com quatro faixas: um remix de Supernatural com Troye Sivan, um remix de Yes, And? com Mariah Carey, uma versão acústica de Imperfect for You e uma versão a capella de True Story.



Sobre a possível versão deluxe de seu mais novo disco, Ariana Grande complementou: "Tenho escrito muito e talvez haja mais. Eu gostaria de fazer um álbum de luxo em algum momento. Tive a ideia de fazer dois pequenos ou um grande e ainda estou decidindo. Acho que só um e gostaria de fazer mais algumas coisinhas e pronto".