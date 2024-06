Visual dos músicos do Secos & Molhados chamou a atenção do Brasil no início dos anos 1970

Recentemente, os norte-americanos do Kiss venderam seu catálogo de músicas, marca e propriedade intelectual para a empresa Pophouse. A ideia do acordo é expandir e preservar o legado da banda.



Incluídas na venda estariam as pinturas faciais (como propriedade intelectual), que são associadas à banda norte-americana. No entanto, a maquiagem clássica é centro de uma disputa entre os roqueiros e o cantor brasileiro Ney Matogrosso.



Em 1971, surgia no Brasil a banda de João Ricardo, Ney Matogrosso e Gérson Conrad. As roupas e maquiagens extravagantes, aliadas às atitudes subversivas dos artistas, se tornaram a marca registrada do Secos & Molhados.



Na capa do primeiro álbum, “Secos & molhados”, de 1973, os rostos maquiados aparecem servidos em bandejas de prata. No mesmo ano, um novo grupo surgia em Nova York, nos Estados Unidos. Era o Kissnacia, que, depois, se tornaria o Kiss.

Kiss em BH, em 2023. Gene Simmons diz que maquiagem copiada de brasileiros é "lenda" e ironiza: "Há muitas pessoas que acreditam em discos voadores" Alexandre Guzanshe/EM/21/4/23

Coincidência?

Starchild (Paul Stanley), Demon (Gene Simmons), Spaceman (Ace Frehley) e Catman (Peter Criss) lançaram seu primeiro álbum em 1974, o “Kiss”. Na capa, os quatro integrantes apareciam maquiados. Quando o álbum chegou ao Brasil, fãs notaram que o visual era semelhante ao do Secos & Molhados.

“Fomos ao México (em 1974). Dois empresários americanos quiseram me levar para os EUA. (...) Inclusive, disseram que minha imagem era boa, mas que o som tinha que ser mais pesado. Eu não ia mudar nosso som por causa disso. Uns seis meses depois, começou o Kiss, com uma maquiagem como a nossa e um som mais pesado", contou Ney Matogrosso, em 2006, ao Canal Brasil.



Os roqueiros negam a acusação. “Nunca ouvimos falar nessa tal banda. Não temos ideia do que seja ou de que tocam”, declarou Paul Stanley, em 1994, em coletiva de imprensa.



Em 2009, Gene Simmons, também em coletiva, debochou: “Conheço essa lenda. Já ouvimos falar dessa história. Não é verdade. Muitas pessoas acreditam nisso, mas também há muitas pessoas que acreditam em discos voadores, não?"



Quem está certo?

A primeira apresentação de Stanley e Simmons com as famosas maquiagens ocorreu em 1972, quando ainda formavam a Wicked Lester. O primeiro show do Kiss com as maquiagens foi em março de 1973, três meses antes do lançamento do álbum “Secos & Molhados”.

No entanto, nem os brasileiros nem os norte-americanos foram os primeiros a usar pinturas faciais extravagantes. Em 1968, a banda The Crazy World of Arthur Brown já fazia apresentações maquiada. Em 1971, o grupo Osanna usou maquiagem na capa de seu primeiro álbum, “L'uomo”. E Alice Cooper já pintava o rosto desde o início dos anos 1970.



Por aqui, o grupo Made in Brazil se apresentou maquiado pela primeira vez em 1969. O líder Osvaldo Vecchione, por sua vez, chegou a afirmar que o Secos & Molhados copiou a sua ideia.



“A gente sempre usou maquiagem em show (...). Para surpresa nossa, o Secos & Molhados fez três programas do 'Papo pop' com a gente e nunca usaram maquiagem. Quando saiu o disco deles, pô, um 'tava' usando maquiagem que parecia a do Cornélius, outro 'tava ' usando maquiagem que parecia a do meu irmão, outro 'tava' usando uma maquiagem que parecia a minha. Foi uma surpresa, né? Foi uma coisa assim, meio estranha”, disse Vecchione, em cena do documentário “50 anos de rock brasileiro”.



