Quem casa quer casa. E os noivos Edu Guedes e Ana Hickmann terão uma casa pra ninguém botar defeito. Os pombinhos anunciaram que o pedido de casamento foi feito nessa quinta-feira (27/6). No início do mês, eles já haviam anunciado que estavam se preparando para morar juntos e mostraram um pouco dos detalhes de uma mansão que estava à venda por R$ 4,9 milhões.





A residência fica em um condomínio de luxo em Porto Feliz (SP). “Sejam muito bem-vindos a nossa futura casa!!! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos, memórias para uma vida toda”, escreveu o casal.





Com arquitetura em estilo inglês, a casa tem quatro suítes, uma delas suíte máster com dois closets e dois banheiros; sótão, hall de estar, lavabos, espaço gourmet, cozinha, copa, sala de estar, sala de jantar, home theater, adega, despensa, lavanderia e suíte para funcionário. Ao todo são 737,8 m² de área construída em um terreno de 2.345,89 m².











A área externa tem piscina, vagas de garagem coberta e espaço gourmet. Ao Gshow, Edu Guedes contou que a casa está sendo reformada para ficar com a cara dos dois e que cada ambiente está sendo pensado com calma. Só depois do término das obras é que eles vão se instalar no local.





"Essa casa, quando montaram o condomínio, tentei fazer negócio, mas a motivação de ficar perto da Ana fez com que eu fechasse a compra este ano. A gente vai fazer as coisas devagar, cada sala, cada quarto, cada ambiente, os acabamentos, vamos fazer tudo com calma. E a gente não tem pressa, vamos fazer de forma natural e mudar assim que a casa ficar pronta", explicou ao portal.





"A gente vai executar a casa passo a passo, vamos definir quantos quartos vamos usar. Hoje, temos cinco quartos. Queremos construir algo do lado também, um estúdio para a gente poder trabalhar. No outro terreno, queremos fazer uma garagem e um escritório, para a gente poder realmente estar mais em casa", completou.





Edu e Ana são amigos há mais de 20 anos e assumiram o namoro em março. Ela se separou ano passado de Alexandre Corrêa, com quem foi casada por mais de 20 anos. O término foi marcado por um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica.