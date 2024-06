Edu Guedes e Ana Hickmann, agora noivos

Ana Hickmann e Edu Guedes estão noivos. O casal fez o anúncio, pelas redes sociais, durante viagem para Portugal. O pedido, inclusive, foi feito no país europeu, nessa quinta-feira (27/6).





“O casal está muito feliz e agradece o carinho de todos os fãs”, diz uma nota divulgada pela assessoria de imprensa de Ana.





Os dois estão em Portugal para a participação do chef de cozinha em um evento de automobilismo.

Ana e Edu assumiram o relacionamento após 20 anos de amizade. O anúncio foi feito em março deste ano, após a separação conturbada da apresentadora.

Edu Guedes e Ana Hickmann, sorridentes, em viagem ao exterior Reprodução/Redes sociais





“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, disse o casal na ocasião.