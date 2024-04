RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Isabel Fillardis, 50, comentou sobre o câncer na língua. Após enfrentar a doença, ela comemorou a volta aos palcos.





A atriz disse que ficou com medo de não poder falar normalmente após duas cirurgias. "Fiquei com medo, porque o câncer era maligno, mas tive a sorte de ter descoberto no início do processo. Acabei fazendo duas cirurgias e fiquei sem a parte esquerda da língua. Tive medo de não poder falar normalmente, mas graças a Deus deu tudo certo. Precisei de um trabalho robusto de fonoaudiologia", disse ela, em entrevista ao jornal O Globo.

Ela também afirmou que pretende lançar uma autobiografia ainda esse ano. "Vou fazer o possível para lançar em novembro deste ano. Eu escrevo sozinha, mas tem sempre um ghost writer que corrige, dá uma olhada para ver se está tudo certinho, se não tem algum erro."