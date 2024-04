SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs que compraram cópias físicas de "Cowboy Carter", disco da cantora Beyoncé lançado na sexta (29), se surpreenderam com a ausência de faixas presentes na versão digital da obra. Quatro músicas foram omitidas do CD e cinco, do LP.





No fim de semana, eles reclamaram que os vinis não trazem "Spaghettii", "Flamenco", "The Linda Martell Show", "Ya Ya" e "Oh Louisiana". No CD, "Flamenco" foi incluída, mas as outras quatro ficaram de fora.





De acordo com o site Variety, em resposta às reclamações, a empresa que venda os discos disse que iria resolver o problema em até quatro dias.





Os fãs especulam que Beyoncé decidiu acrescentar novas faixas de última hora no disco. Ocorre, porém, que o CD e o vinil precisam ser produzidos com antecedência, razão pela qual não teria dado tempo para adicionar as novas músicas nesses materiais.





De acordo com a Variety, foi provavelmente isso o que aconteceu com o vinil do disco "Pink Friday 2", de Nicki Minaj. O material veio com apenas dez músicas, sendo que a versão para streaming tem 22 faixas.