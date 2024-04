Lançamento de Rihanna, apresentações de Beyoncé no Brasil e sequência de 'Telephone', com Lady Gaga, fizeram internautas caírem em pegadinha

Os fãs de Rihanna foram enganados pelo perfil ‘Hylentino’ na manhã desta segunda-feira (1/4). A página, voltada para novidades no mundo da música, cinema e moda, anunciou que a dona da Fenty Beauty lançou um novo álbum, após um hiato de oito anos, e de surpresa. Mas tudo não passou de uma pegadinha. Afinal, hoje é primeiro de abril, dia da mentira.

“Após 8 anos do ‘ANTI’, Rihanna volta a ser cantora e solta um álbum surpresa em plena madrugada! A artista já vinha dando sinais do seu retorno, como sua recente capa da Vogue China e alguns lançamentos de Fenty Beauty que levavam nome de algumas faixas do lançamento”, diz a publicação.

A postagem ainda indica que o trabalho teria 14 faixas e conta com participações especiais de Asap Rocky, Rosalia, Kendrick Lamar, Summer Walker e Frank Ocean. “Intitulado ‘Wake up’, o álbum serve como lembrete para a própria cantora que parece não se lembrar da profissão e para você que caiu em mais uma fake news de primeiro de abril”, esclareceu aos seguidores.

Mesmo ficando claro que não passava de uma pegadinha, diversos perfis caíram na mentira. “Eu abri o Spotify para pesquisar o álbum novo”, confessou um seguidor após descobrir a verdade. O perfil ainda compartilhou outras notícias que fariam a alegria dos brasileiros, incluindo a passagem de Beyoncé pelo Brasil, a estreia de Bruna Marquezine no tapete vermelho do MET Gala e uma colaboração entre a artista de maquiagem internacional Pat McGrath com a linha da blogueira brasileira Bruna Tavares.

A parte dois do clipe de ‘Thelephone’, feat de Beyoncé e Lady Gaga, também faz parte da lista. As duas estrelas protagonizaram o clipe icônico em 2009, que encerrava com o anúncio de que haveria uma continuação. No entanto, a sequência nunca foi produzida.

Dia da mentira





Comemorado nesta segunda-feira, o dia da mentira surgiu no século XVI, na França. Na época, a brincadeira começou por conta de uma mudança no calendário.

Na chamada Idade Média, foi criado o calendário gregoriano. Nessa modalidade, o ano começava oficialmente em 15 de Outubro. A França usava o calendário juliano, que marcava o início do ano para o dia 1º de abril. Quando o Rei Carlos IX decidiu adotar o novo formato, a população não adotou a mudança de cara.

Quem foi resistente à mudança começou a ser chamado de "bobo de abril". Essas pessoas eram alvo de diversas piadas, como convites para festas de ano novo imaginárias até presentes e cartões de comemoração. Desde então, o 1º de abril ficou conhecido como o Dia da Mentira e se espalhou por todo o mundo.

No Brasil, a data começou a ser comemorada em 1828. No primeiro de abril daquele ano, um jornal mineiro chamado ‘A Mentira’ publicou a notícia falsa sobre a morte de d. Pedro I, então imperador do Brasil. A prática se consolidou no país e atualmente é um dia para fazer brincadeiras descontraídas entre amigos.