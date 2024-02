Beyoncé e seus longos cabelos na festa do Grammy em fevereiro de 2023

Beyoncé, que está lançando uma linha de produtos capilares, falou pela primeira vez sobre sua luta contra a psoríase, doença dermatológica que pode causar caspa, coceira e dor no couro cabeludo.





Em entrevista à revista americana Essence, a diva do pop contou suas memórias relacionadas ao cabelo, desde a infância passada no salão da mãe até o pai aplicando óleo em seu couro cabeludo para tratar a psoríase.





"Esses momentos são sagrados para mim. Tenho muitas memórias lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com nosso cabelo é uma jornada muito particular", afirmou Beyoncé.

Cantora contou que cortou os cabelos bem curtos quando se tornou mãe, porque desejou mudar tudo diante do nascimento da filha Reprodução

Senso de comunidade





A cantora, de 42 anos, também falou sobre o senso de comunidade que existe nos salões e barbearias de bairro. "É um lugar para se sentir bonita, rir, dividir segredos e compartilhar sabedoria. É a comunidade mais consistente que temos. É uma espécie de santuário", afirmou.





A cantora explica que batizou sua marca de Cécred, junção da última sílaba de seu nome com a palavra "sagrado" ("sacred", em inglês). "Do salão da minha mãe aos rituais com meu pai, dos anos de experiência em desenvolver uma linha de produtos capilares, a jornada foi exatamente isso: sagrada", diz.

Beyoncé compara sua relação com os cabelos a jornada existencial Reprodução

"Joãozinho"





Na entrevista, Beyoncé também falou sobre sua decisão capilar que chocou a internet em 2013, quando se livrou das longas madeixas e adotou um corte "joãozinho". "Amo como associamos momentos de nossas vidas a um estilo de cabelo", afirmou. "Simplesmente decidi cortar tudo. Estava passando por uma metamorfose emocional e precisava externar isso."





"Muito da minha identidade como performer está conectada a um cabelo volumoso e esvoaçante. Cortar tudo foi minha rebelião contra ser essa mulher que a sociedade pensava que eu devia ser", explica. "Era uma recém-mãe e isso me trouxe libertação. Foi uma representação física da quebra de expectativas que eram colocadas sobre mim", relatou.