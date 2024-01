Os fãs de Madonna e Beyoncé vão poder curtir os shows das artistas aqui no Brasil. Pelo menos é o que afirma o jornalista José Norberto Flesch, que divulgou uma lista de apresentações que já estariam confirmadas em 2024. Até o momento, nenhum anúncio oficial foi feito.

Beyoncé esteve no Brasil no último mês de dezembro, para a festa de estreia do seu filme ‘Renaissance: a film by Beyoncé’, em Salvador, na Bahia. Na ocasião, ela disse amar o país e aumentou os rumores de um show em terras brasileiras.

A assessora da cantora, Yvette Noel-Schure, e Justina Omokhua, vice-presidente da produtora Parkwood Entertainment, em entrevista ao Fantástico, contaram que Queen B não descarta a vinda ao Brasil em 2024.

Já Madonna prometeu a fãs brasileiros presentes em uma apresentação na Alemanha, em novembro de 2023, que estará no Brasil "em algum momento", sem especificar datas. A Rainha do Pop está em turnê celebrando os 40 anos de carreira com shows marcados até abril de 2024 na Europa, Estados Unidos e México.

A lista de Flesch também inclui as bandas de rock Metallica e AC/DC, além dos grupos britânicos Depeche Mode e Tears for Fears. “Anúncios oficiais em breve. E fiquem ligados que tem mais coisas chegando”, escreveu o jornalista.

Anteriormente, Flesch divulgou uma lista de shows internacionais mais pedidos para 2024. São 50 nomes que, segundo o jornalista, estão sendo avaliados pelas principais produtoras de shows do Brasil. Confira a lista:



1 - Beyoncé

2 - Rihanna

3 - Bruno Mars

4 - Coldplay

5 - Lady Gaga

6 - RBD

7 - Katy Perry

8 - Taylor Swift

9 - Ariana Grande

10 - Adele

11 - Harry Styles

12 - Olivia Rodrigo

13 - Arctic Monkeys

14 - Miley Cyrus

15 - Billie Eilish

16 - Lana Del Rey

17 - The Weeknd

18 - Blackpink

19 - Dua Lipa

20 - Green Day

21 - Justin Bieber

22 - AC/DC

23 - Shakira

24 - Avril Lavigne

25 - Metallica

26 - Shawn Mendes

27 - Foo Fighters

28 - Demi Lovato

29 - NewJeans

30 - Selena Gomez

31 - BTS

32 - Queen

33 - Red Hot Chili Peppers

34 - The Neighbourhood

35 - Måneskin

36 - Post Malone

37 - Jungkook

38 - J-Hope

39 - Elton John

40 - Camila Cabello

41 - Maroon 5

42 - Rosalía

43 - Guns N’ Roses

44 - Gorillaz

45 - Eminem

46 - Melanie Martinez

47 - Kendrick Lamar

48 - Anahi

49 - V

50 - Agust D