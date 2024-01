A audiência de custódia do homem, de 25 anos, suspeito de atirar contra o Sargento da Polícia Militar Roger Dias, e seu comparsa, de 33 anos, será realizada na manhã deste domingo (7/1). O policial foi baleado na cabeça após uma perseguição na noite dessa sexta-feira (5/1) no bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de BH, e está internado no Hospital João XXIII. Seu estado de saúde é considerado “irreversível”.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na audiência, o juiz de plantão vai decidir se irá converter a prisão em flagrante da dupla para prisão provisória. Mais informações não foram divulgadas

Os suspeitos foram identificados como Welbert de Souza Fagundes, de 25 anos, que realizou os disparos, e seu comparsa, Geovanni Faria de Carvalho, de 33 anos.

Segundo informações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) e da Polícia Militar, Welbert estava preso no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, desde 24 de agosto de 2023 e teve o benefício da saidinha concedido em dezembro. Ele deveria ter retornado ao presídio no dia 23 de dezembro e era considerado foragido da Justiça.

Já Geovanni também esteve no mesmo presídio, entre março e setembro de 2023, quando recebeu um alvará de soltura concedido pela Justiça. Segundo consta na Sejusp, ele já esteve em diversas unidades prisionais do estado desde março de 2016. A PM informou que ele possui quinze registros policiais, sendo duas por homicídio.

Relembre o caso

O sargento foi baleado na noite dessa sexta-feira e se encontra internado em estado gravíssimo no Hospital do Pronto Socorro João XXIII. O policial, de 29 anos, junto a outros militares, perseguia um Uno que tinha sido roubado.

Na entrada do bairro, o fugitivo perdeu o controle do carro e bateu no meio-fio. Os ocupantes do veículo, dois homens, fugiram a pé. Os policiais se dividiram: cada um foi atrás de um dos ladrões.

O sargento chegou a se aproximar de um homem de 25 anos. Nesse instante, deu ordem para que o fugitivo parasse e se deitasse. De repente, o homem, que estava de costas, virou-se, apontando uma arma para o policial e atirando.

O policial caiu no chão. O homem atirou mais uma vez, atingindo a perna do sargento. Antes de desmaiar, o sargento desferiu vários tiros na direção do seu agressor, atingindo-lhe uma das pernas.

Ao ouvir os disparos, os outros policiais correram em direção ao local de onde vinha o barulho e lá prenderam o agressor, que foi levado para o Hospital Risoleta Neves, onde está sob escolta.