A pista ficou interditada por causa do acidente

Um acidente entre um caminhão e dois carros resultou em uma morte e três pessoas feridas em estado grave na BR-381, no KM 443, em frente ao Posto Fumaça, próximo à Sabará, na Grande BH, na tarde deste sábado (6/1). Em vídeo do local do acidente, é possível ver que o caminhão estava transportando madeira.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), duas pessoas feridas foram resgatadas em helicópteros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do CBMMG. A outra foi socorrida em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

O trânsito no local foi interditado. Segundo a PRF, o congestionamento na BR-381 já passa dos cinco quilômetros nos dois sentidos da rodovia, e não há previsão para liberação do trecho.