Os temporais parecem ter dado uma trégua em Belo Horizonte no primeiro fim de semana do ano. Neste sábado (6/1), o sol aparece entre nuvens, mas há possibilidade de chuva isolada à tarde. Quase todo o estado segue a mesma previsão, com exceção das regiões Sul e Triângulo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada na capital foi de 18?°C e os termômetros podem chegar a 29?°C. Ao longo do dia, as nuvens vão aumentando, ocasionando chuva em alguns pontos da cidade.

O aumento da nebulosidade é causado pela Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que está atuando na Região Norte do Brasil. Conforme explica o meteorologista do Inmet, Olivio Bahia, Minas Gerais está na borda do sistema meteorológico.

“Ela [ZCAS] está posicionada mais ao norte de Minas, Espírito Santo e Bahia. BH está na borda inferior deste sistema, por isso, a condição de nebulosidade”.

Embora o fim de semana tenha sol entre nuvens, há possibilidade de chuva em Belo Horizonte, pelo menos, até quarta-feira (10/1).

No restante do estado, a previsão é similar à capital, com exceção do Triângulo e sul. Nessas regiões, a chuva deve ser passageira neste sábado.