Encontra-se internado em estado grave, no Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), depois de levar dois tiros na cabeça, um sargento da Polícia Militar, de 29 anos. Os tiros foram desferidos por um homem, de 25 anos, que está preso. Ele estava sendo perseguido e resistiu à ordem de prisão, sacou um revólver e atirou contra o militar.

O fato ocorreu na noite de sexta-feira (5/1), no Bairro Novo Aarão Reis, localizado na região Norte de Belo Horizonte. Militares perseguiam um Uno que tinha sido roubado.

Na entrada do bairro, o fugitivo perdeu o controle do carro e bateu no meio-fio. Os ocupantes do veículo, três homens, fugiram a pé. Os policiais se dividiram, indo um atrás de cada um dos ladrões.

O sargento chegou a se aproximar do homem de 25 anos. Nesse instante, deu ordem para que o fugitivo parasse e se deitasse. De repente, o homem, que estava de costas, virou-se, apontando uma arma para o policial e atirando.

O policial caiu, inconsciente, no chão. O homem atirou mais uma vez, atingindo a perna do sargento. Antes de desmaiar, o sargento desferiu vários tiros na direção do seu agressor, atingindo-lhe uma das pernas.

Ao ouvir os disparos, os outros policiais correram em direção ao local de onde vinha o barulho e lá, prenderam o agressor, que foi levado para o Hospital Risoleta Neves, onde está sob escolta.

Ao levantar a ficha do ladrão, os policiais descobriram que ele cumpre pena e que estava numa saída temporária de fim de ano, e que deveria ter retornado ao presídio, justamente, nessa sexta-feira. A arma utilizada por ele para balear o sargento foi apreendida.

Na Polícia Militar, o sentimento é de revolta, principalmente porque o sargento baleado era muito querido na corporação e que tornou-se pai de uma menina, de apenas dois anos.