20/02/2023. Credito: Leandro Couri /EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Carnaval 2023. Folioes no Bloco Baianas Ozadas, que desfila pelas ruas do centro da capital.

Laura Scardua*

O mês de janeiro começa em clima de folia na capital mineira, com ensaios de baterias, bandas e dançarinos de diversos blocos.

A programação varia em preço (entrada gratuita a R$ 50), gêneros musicais e regiões de Belo Horizonte. Confira a programação:

Sábado (6/1):

9h30 - Ensaio Baianas Ozadas

Desde 2012, o Baianas Ozadas traz os ritmos da Bahia para a folia na capital mineira, e este ano não será diferente. No primeiro sábado do ano, a ala de dança e a bateria Ozada se aquecem para o cortejo de 2024.

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita.

13h - Ensaio Tapa de Mina e MineiraSystem

Ao som de ritmos afro, reggae, MPB e muito mais, o Tapa de Mina se une ao MineiraSystem. Formados só por mulheres, os blocos ensaiam juntos para o Carnaval.

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita.

14h - Ensaio Bloco Daquele Jeito e apresentação de Pagode da Kekel e DJ Veri

No evento Verão Aquilombar, a bateria Paredão Zangado e a ala de dança Tic Nervoso, do Daquele Jeito, dão início aos ensaios abertos do ano. Criado em 2018, o bloco festeja com pagode baiano e ao som de Leo Santana, Parangolé e mais.

Aquilombar, Rua Itapecerica, 865 - Lagoinha. Região Noroeste. Entrada gratuita até às 17:00 - depois, ingresso a R$ 15



14h - Ensaio Bloco Xibiu

Criado em 2016, o bloco toca samba-enredo, marchinhas, MPB e axé.

Ô Divino - Rua Castelo de Alenquer 40 Bairro Castelo, Região Pampulha - Couvert: R$ 10.

15h - Ensaio Bloco Transborda

O Transborda traz o protagonismo periférico para o carnaval belo-horizontino. O bloco marcha ao som da bateria e manifestações sobre temas sociais como lutas históricas e presenças plurais.

Pracinha da Augusta, divisa da Região Noroeste de BH e Região Ressaca de Contagem.





15h - Ensaio do Bloco Tá Pensando o Quê?

Trazendo sertanejo para a folia, o Tá Pensando o Quê? ensaia para o Carnaval deste ano e precede show do cantor Paulinho Alabart.

Tenda Buri, Av. Professor Mário Werneck, 459, Estoril, Região Oeste. Entrada: R$ 20.

16h30 - Ensaio Bloco Circulou BH

Criado de forma remota durante a pandemia, o bloco ensaia para a segunda participação no Carnaval de BH. Ao som de axé e forró, o bloco traz uma amostra da folia para o Bairro Alípio de Melo.

Praça dos Agricultores, bairro Alípio de Melo, Região Pampulha

17h - Ensaio do Bloco da Eva

Para a estreia no Carnaval, o bloco da Eva ensaia celebrando a arte drag e a brasilidade musical com funk, pop e hits.

São Jorge Buraco da Minhoca, Rua Matias Barbosa, 10 - Floresta, Região Centro-Sul. Entrada gratuita.

17h - Ensaio do Bloco do Barulho: Carnaval e poesia

Autointitulado primeiro bloco de poesia de BH, desde 2015 o Barulho mescla artes. Da declamação ao ritmo da bateria, o ensaio do bloco acontece no primeiro fim de semana do ano.

São Jorge Buraco da Minhoca, Rua Matias Barbosa, 10 - Floresta. Região Centro-Sul. Entrada gratuita.

19h - Encontro de Blocos (Garota eu vou pro Califórnia; Chega o Rei; Vou Ali e Volto)

Com três blocos reunidos, o clima de Carnaval se intensifica. O Chega o Rei foi criado para homenagear Roberto Carlos e outros reis e rainhas da música popular brasileira. O Garota eu vou para Califórnia também aposta na homenagem ao referenciar no nome o Conjunto Califórnia, onde se reúne, e a música de Lulu Santos. Criado em 2015, o Vou ali e Volto levanta a bandeira da diversidade.

Underground Black Pub - Avenida Itaú - 540A Jardim São José, Região Pampulha - Entrada: R$ 10.

19h - Ensaio Bloco Tropicalize

Idealizado por amigos, o bloco traz para o Carnaval de BH uma homenagem ao movimento da Tropicália.

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita

19h - Ensaio Escola de Samba Triunfo Barroco

A Triunfo Barroca aquece para o Carnaval de 2024. O enredo da escola de samba este ano é “Dos Quilombos, das Tribos, dos Quintais aos Salões, Comida Mineira o elo da Mineiridade!”

Rua Iguaçu, 93A, Concórdia. Região Nordeste - Entrada gratuita.

20h - Encontro das Agremiações Escola de Samba Cidade Jardim e Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova

Fundada em 1961 e campeã do Carnaval de BH 16 vezes, a Escola de Samba Cidade Jardim se junta aos Acadêmicos de Venda Nova, heptacampeão e vencedor da edição do ano passado. O encontro de duas agremiações reforça a presença e a união do Carnaval de desfile em Belo Horizonte.

Quadra da Escola de Samba Cidade Jardim (Rua do Mercado, 40, Conjunto Santa Maria, Belo Horizonte - Região Oeste - Entrada: R$ 10

9h - Bloco Caricato Os Aflitos do Anchieta

Desde 1965, Os Aflitos do Anchieta ocupam as ruas da capital mineira. Em 2023, o bloco tem como tema “Quanto mais nordestino eu sou, com os Aflitos eu vou.”

Praça da Bandeira - Avenida dos Bandeirantes, 1808, Serra. Região Centro-Sul.

10h30 - Bloco Almas Empenadas

O Almas Empenadas é um bloco de Carnaval criado em 2015. Entre os instrumentos utilizados pela bateria estão agogô, surdo, chocalho, repique, cuica, tamborim e caixa.

Rua Alfredo Guzella, 123, Planalto - Região Norte - Entrada Gratuita.

11h - Grito de Carnaval The Brothers - com os blocos Mais Feliz que Pinto no Lixo (11h), Alalaor e Oh! Terezinha (13h) e Fruto Proibido (16h)

Sob o lema do Mais Feliz que Pinto no Lixo “Amanhã vai ser maior (mesmo assim é divertido)”, a cervejaria The Brothers será tomada pelo ritmo de axé e marchinhas do Alalaor. O local também recebe o bloco Fruto Proibido, que homenageia Rita Lee, e o Oh! Terezinha.

Cervejaria The Brothers - R. Bom Despacho, 373 - Santa Tereza, Belo Horizonte - Região Leste - Entrada R$ 10





14h - Ensaio Bloco Cheia de Manias

A bateria do bloco Cheia de Manias é composta por agogô, xequerê, repinique, tamborim, surdo e caixa.

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita.

14h - Show do Bloco Funk You e gravação do DVD em comemoração aos 7 anos do bloco, e ensaio da Bateria Asa de Banana

Um dos maiores blocos de BH, o Funk You comemora o aniversário de 7 anos com show de ensaio do bloco e gravação do DVD. A bateria do bloco de pré-carnaval Asa de Banana marca presença no evento.

Galpão 54: Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha - Região Noroeste - 1º Lote: R$ 10 - 2º Lote: R$ 15 - 3º Lote: R$ 20 (já está no 2º lote)

14h - Pré-Carnaval Diga que Valeu! Com Asa de Banana

Inspirado nas bandas de axé Asa de Águia e Chiclete com Banana, o Asa de Banana traz ritmos baianos para o pré-carnaval de BH.

Jângal - Rua Outono, 523 - Cruzeiro - Região Centro Sul. Entrada gratuita até 15h - Ingresso a R$ 50

15h30 - Ensaio ala de dança dos blocos Ordinááários e Me Deixe

Para aquecer nos movimentos para o Carnaval, a ala de dança do Ordinários divide espaço com a ala de dança do Me Deixe. Idealizado em 2013, o bloco Ordinááários traz axé no repertório, assim como o Me Deixe, que foi criado a partir de uma brincadeira entre amigos.

Cervejaria Rhara - R. Cristina, 1203 - São Pedro, Região Centro-Sul. Entrada gratuita.

16h - Ensaio Bloco Fúnebre

Desde 2013, o bloco de Carnaval da Casa Fúnebre traz rock, MPB, marchinhas de Carnaval e muito mais com os foliões caracterizados de caveiras e acessórios lúgubres.

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada Gratuita







*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa