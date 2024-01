Ala do Passinho do bloco Funk You

Criado em 2016, o bloco "Funk You" completa sete anos e convida foliões e fãs para uma celebração em forma de show neste domingo (07/01), das 14h às 21h, no Galpão 54, na Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. A festa será registrada e dará origem à gravação do primeiro DVD do bloco, que leva os grandes sucessos do funk carioca às ruas da capital mineira.

De acordo com Lucas Moraes, idealizador do "Funk You", a celebração em 2024 chega em um momento importante, já que é uma oportunidade de esquentar os foliões para o carnaval. O bloco se apresenta em formato de banda e também fará ensaio de bateria, o que oferece uma amostra de como será o desfile deste ano. “Será, com muita alegria, um registro histórico do nosso trabalho, e todos que acompanham a nossa carreira nesse tempo são nossos convidados para estarem com a gente na data”, comenta.

Para revisitar a própria trajetória, o bloco convoca o "Asa de Banana" para abrir a programação, com a mistura dos repertórios de axé noventista consagrados pelas bandas Asa de Águia e Chiclete com Banana. Na sequência, o Funk You entra em cena acompanhado pela Ala do Passinho, uma formação com cerca de 50 dançarinos para as coreografias do DVD. Além disso, o DJ Renatinho Lopes comanda o som antes e depois dos shows.

Banda do bloco Funk You @uaianotai

O idealizador conta que a ideia da gravação audiovisual surgiu do desejo de registrar o show com as próprias versões dos artistas tocados, de uma forma profissional.“ A ideia é fazer com que esse registro sirva de material para expandirmos as nossas fronteiras, e levar nossas músicas para a casa das pessoas”.

Carnaval 2024



“O carnaval deste ano em BH vai ser especial”, destaca Lucas Moraes. Ele conta que, com o apoio da prefeitura (PBH) e do Governo de Minas, serão realizados dois circuitos com avenidas sonorizadas, um deles sendo o da Avenida Amazonas, local de onde o bloco "Funk You" sairá. Caixas de som espalhadas ao longo do trajeto prometem amplificar a música do trio elétrico a distâncias maiores.

Além disso, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o bloco conseguiu patrocínio, que vai permitir a entrega de melhor qualidade de sonografia, equipe maior de produção e divulgação apurada. Lucas compartilha a expectativa e afirma que o bloco está empenhado para garantir um desfile inesquecível.



Os organizadores estão em contato com atrações e garantem a presença de artistas convidados (MCs da cena do funk de BH e de outras localidades) para agitar o desfile por mais um ano.

Dificuldades



O idealizador do "Funk You" ressalta, porém, um problema comum a todos os blocos: a falta de verbas para um desfile que se propõe maior a cada ano. Sem a verba adequada, os blocos não conseguem contratar profissionais para suprir todas as demandas necessárias.

“Nós do Funk You conseguimos passar no projeto, mas só captamos menos da metade do que tínhamos proposto”, relembra.

Serviço:

Data: 07 de janeiro de 2024 – domingo

Horário: 14h às 21h

Local: Galpão 54 - Rua Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha, Belo Horizonte – MG



Atrações e horários:

- De 14h30 às 16h30: Asa de Banana - Ensaio da bateria e show da banda

- De 17h às 20h: Bloco Funk You - show da banda mais Ala do Passinho e convidados especiais – Gravação do DVD;

- DJ Renatinho Lopes durante todo o evento.



Ingressos:

Disponíveis no site Gofree

- 1º Lote: R$ 10,00

- 2º Lote: R$ 15,00

- 3º Lote: R$ 20,00