O edital de cadastramento de ambulantes para a edição 2024 do Carnaval da capital mineira está sendo estruturado. De acordo com a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), o documento deverá ser publicado nos próximos dias.



Todos os interessados em vender cerveja, água, refrigerante e outras bebidas durante o período da folia devem, obrigatoriamente, fazer o cadastro. É possível ainda comercializar adereços carnavalescos, como fantasias e acessórios.



Regras para o cadastro

Na edição 2023, mais de 16 mil pessoas foram credenciadas como ambulantes. Para este ano, a tendência é que o número aumente, já que o Carnaval BH 2024 promete ser o maior até agora: 168 novos blocos de rua se inscreveram para desfilar pela primeira vez, e o número de cortejos previstos aumentou em 15%.



Nas edições anteriores, pessoas maiores de 18 anos com residência comprovada em Belo Horizonte podiam se credenciar. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) exigiu os seguintes documentos para a realização do cadastro: comprovante de residência da capital mineira, identidade com foto e CPF.



Para quem não tivesse documento comprovando domicílio em BH sob sua titularidade, mas residisse na cidade com familiares, também era possível apresentar declaração subscrita por cônjuge, pai, mãe, irmão ou irmã, com a respectiva documentação comprobatória do vínculo.



Em 2023, não houve pré-cadastro online, e todo o processo foi feito presencialmente no BH Resolve, localizado na Rua dos Caetés, 342, no Centro.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata