O fornecimento de água para 53 bairros de Betim e Contagem pode apresentar interrupções nesta quinta-feira (4/1).

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a falta de água ocorre devido à necessidade de obras de interligação de rede.

Confira a lista dos bairros que serão afetados

A Copasa informou, ainda, que a previsão é que o fornecimento da água seja normalizado, de maneira gradativa, no decorrer da noite de hoje.



Betim



Granja Verde

Vila Universal



Contagem



Alvorada

Arcádia

Bairro dos Funcionários

Bernardo Monteiro

Betânia

Bitácula ou 40 Alqueires

Camilo Alves

Campina Verde

Canadá

Central Parque

Centro

Chácara Califórnia

Chácara São Geraldo

Chácaras Contagem

Chácaras Del Rey

Colonial

Conj. Hab. Fonte Grande

Coração de Jesus

Estância do Hibisco

Estância do Lago

Estância Silveira

Europa

Fazenda da Tapera

Fonte Grande

Granja Vista Alegre

Industrial São Luiz

Jardim Vera Cruz

Linda Vista

Los Angeles

Lucio De Abreu

Nascentes Imperiais

Nossa Senhora de Fátima

Nossa Senhora do Carmo

Olinda

Parque Maracanã

Petrolândia

Praia

Quintas Coloniais

Recanto da Mata

Santa Helena

Santa Luzia

Santa Terezinha

São Gonçalo

Três Barras

Tropical

Vila Belém

Vila Beneves

Vila Itália

Vila Madalena

Vila Panamá

Vila Riachinho