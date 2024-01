Uma carreta carregada de sucata invadiu uma casa, nesta quinta-feira (4/1), no Bairro Manoel Valinhas, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Omotorista perdeu o controle da direção e o muro, sala e quarto foram atingidos. Devido à danificação da estrutura, a Defesa Civil interditou o imóvel.

O morador, que preferiu não gravar entrevista e nem ser identificado, contou que estava no fundo da casa quando ouviu o estrondo. "Me salvei por pouco", afirmou. Ele estava do lado de fora do imóvel aguardando a retirada da carreta para registrar os danos e, assim, buscar ressarcimento.

Ele vive sozinho na casa e terá que se hospedar em casa de familiares.

O acidente



Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato em que o motorista perde o controle da direção, invade, primeiro, um lote, derrubando o muro, e, na sequência, atinge a casa. Ele havia carregado o veículo em Belo Horizonte e levavaa carga para uma siderurgia no Bairro Interlagos.

Leia mais: Corpo de mulher com escudo do Atlético é encontrado em vala

O acidente aconteceu na Avenida Antônio Neto. A via - que habitualmente não tem trânsito pesado - integra a rota principal de desvio devido às obras de recapeamento na Avenida Magalhães Pinto, no Bairro Niterói.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motorista estava consciente, com pressão arterial levemente alterada e queixando dor de cabeça. Porém, não quis ser levado para o hospital.