Gustavo Pereira, de 24 anos, foi sepultado às 8h30 no cemitério da Colina

O enterros dos corpos dos quatro jovens encontrados mortos em uma BMW em Balneário Camboriú (SC) foram realizados nesta manhã de quinta-feira (4/1).

Gustavo Pereira, de 24 anos, foi sepultado às 8h30 no cemitério da Colina, em Paracatu (MG), e Nicolas Kovaleski, de 15 anos, às 9h30 no cemitério Santa Cruz, na mesma cidade.

Os corpos foram recebidos com comoção por amigos e familiares. Apesar de os quatro jovens terem tido um funeral conjunto, apenas familiares e amigos próximos estiveram presentes nos enterros.

As outras vítimas

Os corpos de Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos; e da namorada dele, Karla Aparecida dos Santos, de 19, Foram sepultados também nesta manhã, em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba (MG).

O traslado dos corpos para Lagoa Formosa, distante 200 quilômetros de Paracatu, ocorreu na noite passada e o velório do casal foi iniciado às 3 horas da madrugada, no Funerário Municipal. O sepultamento ocorreu às 7 horas da manhã, no Cemitério Municipal, sendo acompanhado por pessoas das famílias das duas vítimas.

Entenda o caso

Quatro jovens foram encontrados mortos na madrugada de segunda-feira (1º) dentro de uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, após as celebrações de Réveillon. As vítimas foram identificadas como Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos; Karla Aparecida dos Santos, 19 anos; Tiago de Lima Ribeiro, 21 anos; e Nicolas Kovaleski, 16 anos.

A Polícia Civil suspeita que os jovens tenham sido vítimas de intoxicação por monóxido de carbono. A investigação busca determinar como o gás alcançou níveis tóxicos dentro do veículo, afetando a saúde dos ocupantes.