PARACATU, MINAS GERAIS - O velório coletivo dos corpos dos quatro jovens mortos em uma BMW em Balneário Camboriú atrasou, nesta quarta-feira (3/1). Com isso, a cerimônia deve acontecer no início da noite de hoje, no Jóquei Clube de Paracatu, Noroeste de Minas.

O velório estava marcado para acontecer no início da manhã de hoje, mas devido a um atraso na logística no translado dos corpos, precisou ser adiado.

Familiares dos jovens querem que a cerimônia seja feita ainda hoje. Mas, existe também a possibilidade de que seja realizada amanhã, quinta-feira (4/1).

Os jovens foram encontrados mortos em uma BMW que estava estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, na madrugada de segunda-feira (1º), logo após a queima de fogos do Réveillon. As vítimas foram identificadas como: Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 e Nicolas Kovaleski, de 16 anos.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que os jovens tenham sofrido uma intoxicação por monóxido de carbono. A investigação visa determinar como ocorreu a concentração do gás dentro do veículo em um nível tóxico à saúde humana.